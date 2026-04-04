Partida de la Pitești a început la ora 19:30 și a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Cele două echipe ocupă ultimele poziții în play-off și aveau nevoie de puncte pentru a rămâne în cursa pentru titlu.

FC Argeș – Dinamo 1-1, LIVE TEXT pe Sport.ro

Min. 90+7: Fluier final! FC Argeș - Dinamo se termină 1-1.

Min. 90+5: Ocazie uriașă pentru FC Argeș! Brobbey este foarte aproape să înscrie golul victoriei, reluând puțin pe lângă poartă.

Min. 76: GOL Dinamo! Gnahore egalează printre picioarele lui Căbuz din șase metri, după ce anterior șutul lui Karamoko a lovit bara.

Min. 58: Musi șutează slab la poarta apărată de Căbuz.

Min. 46: A început a doua repriză!

Min. 45+3: FC Argeș - Dinamo este 1-0 la pauză!

Min. 44: GOL Dinamo! Matos transformă imparabil lovitura de pedeapsă. Roșca a ghicit în zadar colțul.

Min. 42: Penalty pentru FC Argeș! Armstrong l-a lovit cu cotul în figură pe Borța.

Min. 41: VAR verifică un potențial penalty pentru FC Argeș!

Min. 36: Ocazie pentru Dinamo! Căbuz respinge șutul foarte bun al lui Soro din afara careului.

Min. 26: Ocazie pentru Dinamo! Căbuz a parat șutul expediat de către Musi.

Min. 16: Ocazie pentru FC Argeș și moment extrem de periculos pentru Dinamo! Roșca a intervenit salvator de trei ori în aceeași fază.

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

FC Argeș (3-5-2): Căbuz - Garutti, Tudose, Sadriu - Borța, Rață, Sierra, Micovschi, Briceag - Matos, Bettaieb

Rezerve: Crăciun, Tofan, A. Marin, Seto, Rădescu, Blagaic, Y. Pîrvu, R. Moldoveanu, Brobbey, Manole, M. Șerban, Idowu

Antrenor: Bogdan Andone

Dinamo (4-3-3): Roșca - Sivis, Stoinov, Boateng, Opruț - Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Al. Pop, Armstrong

Rezerve: Epassy, Gnahore, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, G. Pușcaș, Țicu, Niuwu

Antrenor: Zeljko Kopic

FC Argeș a început play-off-ul cu dreptul, după succesul obținut pe Stadionul „Ion Oblemenco”. În etapa următoare, piteștenii au primit vizita Universității Cluj și au pierdut la limită, scor 0-1, după greșeala lui Cătălin Căbuz.

De partea cealaltă, Dinamo traversează cea mai dificilă perioadă din acest sezon. După victoria cu Unirea Slobozia, „câinii” au ajuns la cinci înfrângeri consecutive în campionat. Primele trei au venit în sezonul regular, cu Rapid, FC Argeș și CFR Cluj.