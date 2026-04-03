FC Argeş a anunţat, vineri, că îşi întăreşte structura administrativă prin cooptarea lui Robert Avram în funcţia de manager.

Originar din Ştefăneşti (jud. Argeş) şi cu o carieră de peste două decenii în arbitrajul românesc, Robert Avram face pasul de la arbitrajul de Superligă către managementul sportiv, aducând la Piteşti rigoarea şi experienţa acumulată la cel mai înalt nivel, precizează FC Argeş.

Mutare importantă făcută de FC Argeș

În vârstă de 37 de ani, acesta şi-a făcut junioratul la FC Argeş, sub comanda profesorului Mihai Ianovschi. Parcursul său în arbitraj a început în anul 2005, parcurgând natural şi metodic toate etapele afirmării: 2011: Promovarea în Liga a 3-a; 2013: Ascensiunea la nivelul Ligii a 2-a; 2025: Debutul în Superligă (încă din 2021 a arbitrat meciuri din prima ligă).

Totodată, în ultimii 4 ani, Robert Avram s-a regăsit în structurile de conducere ale Asociaţiei Judeţene de Fotbal Argeş.