Un ultim AHOE!.....pentru fostul căpitan Poe

Andrei Petrache, alias de ultras "Poe", fost jucător și căpitan al echipei ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, în vârstă de 26 de ani, a fost găsit decedat, pe 28 octombrie 2026, de muncitorii care făceau defrișări în zona Casa Radio din București. Acesta fusese dat dispărut de familie, pe 2 octombrie, din zona Crângași. Clubul și suporterii Rapid FNG, dar și suporteri rivali, precum cei ai lui Dinamo, la meciul din Cupă cu Chindia, au afișat mesaje de omagiu în memoria acestuia.

Asociatiei Club Sportiv Rapid Frumosii Nebuni ai Giuleștiului, cunoscut la Rapid FNG, este un proiect al ultrașilor giuleșteni din facțiunea T2, care a apărut în februarie 2017. Aceștia au încercat să se distanțeze de proiectul Primăriei Sectorului 1 (Academia Rapid), după falimentul din iunie 2016, dar și de legăturile nepotrivite, în opinia lor, dintre liderii Peluzei Nord și conducerea clubului. Anterior, T2 se mutase din peluză la Tribuna 2 a vechiului Stadion Giulești, după tensiunile ideologice și administrative dintre aceste facțiuni (Torcida Vișinie, Pirații, Ultras Unione, Ultras Stil) și liderii Peluzei Nord, Gheorghe "Corsicanu" Răducanu și Liviu "Bocciu" Ungureanu.

Ultrașii din T2 nu au revenit alături de clubul din Liga 1, nici după preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către afaceristul Dan Șucu. ACS Rapid FNG are o echipă de amatori înscrisă în Liga 5 București, unde înfruntă echipe precum ACS al Suporterilor Sportul Studențesc, CS Universitar ASE, AFC Venus 1914, ACS Sport Team și FC Viitorul Fair Play.

Mesajul transmis de clubul rapidist, după dispariția fostului său căpitan:

"Un ultim AHOE!.....pentru tine, Poe!

Ne luăm rămas-bun de la un prieten drag, fost jucător al echipei noastre și un camarad de nădejde. Ai fost mai mult decât un coleg, ai fost cel mai implicat căpitan al echipei, un lider adevărat și un om care ne-a oferit prietenie, bucurii și amintiri pe care le vom păstra mereu în suflet.

Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Prin implicarea, devotamentul și pasiunea ta, ai contribuit la construirea acestei echipe și la formarea unei familii care va păstra mereu vie amintirea ta.

Fluierul final a venit mult prea devreme, dar zâmbetul, bunătatea și amintirea ta vor rămâne vii în inimile noastre.

Dumnezeu să te aibă în pază și să ofere familiei tale putere și alinare.

Vei rămâne mereu unul de-al nostru.

Drum lin spre cer, camarade! Nu te vom uita niciodată!

Familia echipei tale - Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului!".