După 12 etape desfășurate din sezonul regulat, echipa pregătită de Daniel Pancu a bifat opt victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și o înfrângere.

Pentru giuleșteni urmează derbiul cu FCSB de sâmbătă seară, ora 21:00, care contează pentru etapa #13 din campionat și care va fi și în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Dan Șucu și Victor Angelescu, arătați cu degetul: ”Rușine! De ce nu este și el în conducerea Rapidului?”

Fost căpitan la Rapid, Cristi Săpunaru s-a retras din fotbal la sfârșitul sezonului 2024/25. Se discuta în perioada respectivă că fostul internațional urma să preia postul de directorul sportiv în Grant.

Doar că în cele din urmă nu s-a mai concretizat acest lucru, iar Liță Dumitru, fost mare rapidist, arată cu degetul conducerea giuleșteană pentru modul în care a fost tratat Săpunaru.

”Am vorbit cu Săpunaru, m-am întâlnit cu el, îl stimez foarte mult pentru binele și marea contribuție pe care a avut-o ca Rapid să plece din B și acum să joace pentru cupele europene.

Iar Săpunaru nu este în conducerea Rapidului, rușine conducerii clubului”, a spus Liță Dumitru, potrivit sptfm.

Săpunaru a fost legitimat de-a lungul carierei sale de fotbalist la FC Național, Rapid, Porto, Real Zaragoza, Elche, Pandurii, Astra Giurgiu, Kayserispor și Denizlispor.