Fred Stolle a decedat, la vârsta de 86 de ani.



Fred Stolle, fost lider mondial înainte de Era Open

Acesta a fost unul dintre cei mai buni tenismeni din lume în anii '60 ai secolului trecut și a făcut parte dintr-o generație de excepție de jucători australieni, alături de Roy Emerson, Rod Laver, Ken Rosewall, Neale Fraser, Martin Mulligan, Tony Roche și John Newcombe, care a dominat tenisul mondial înainte de profesionalizarea circuitului masculin.

Stolle a început tenisul în 1958, devenind profesionist în 1966 și retrăgându-se în 1976. A câștigat 442 din cele 860 de meciuri disputate (66%), a câștigat 39 de turnee, a fost numărul 1 mondial la amatori în 1966 și a strâns 500.000 de dolari din premii. Odată cu trecerea la Era Open, acesta a lăsat loc noilor vedete ale tenisului mondial, precum Ilie Năstase, Stan Smith, Arthur Ashe, Manuel Orantes, Adriano Panatta, Jimmy Connors, Vitas Gerulaitis sau Bjorn Borg.



A câștigat French Open și US Open

Frederick Sydney Stolle (8 octombrie 1938 - 5 martie 2025) s-a născut la Hornsby (New South Wales, Australia) și a fost poreclit temporar "Mr. Bad Luck", după ce a pierdut primele cinci finale de Grand Slam disputate, la Australian Open (1964, 1966) și Wimbledon (1963, 1964, 1965). A reușit însă să se impună la French Open (1965) și US Open (1966).



De asemenea, în proba de dublu a cucerit Australian Open (1963, 1964, 1966), French Open (1965, 1968), Wimbledon (1962, 1964) și US Open (1965, 1966, 1969), având în palmares și trofee de Grand Slam la dublu mixt (Australian Open x2, Wimbledon x3, US Open x2). S-a impus în Cupa Davis de trei ori (1964, 1965, 1966).



A fost introdus în International Tennis Hall of Fame (1985) și Sport Australia Hall of Fame (1988) și a primit distincțiile Order of Australia (2005), Australian Sports Medal (2000) și ITF Philippe Chatrier Award (2020). După retragerea din tenis, l-a antrenat pe fostul număr 3 mondial Vitas Gerulaitis (câștigătorul Australian Open din 1977) și a fost un respectat comentator de tenis.



Foto - Getty Images