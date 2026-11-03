Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din tabăra FCSB, după 0-1 cu U Cluj: „Singurul care a creat superioritate”

Duelul dintre U Cluj și FCSB a tras cortina peste etapa cu numărul 14 din SuperLiga. Deși formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a dominat clar jocul, victoria le-a revenit ardelenilor, unicul gol valid al partidei fiind marcat de Jovo Lukic.

Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din tabăra FCSB, după 0-1 cu U Cluj

Alexandru Stoian a marcat pentru tabăra oaspetele la finalul primei reprize, însă reușita tânărului jucător a fost anulată din camera VAR, pentru o poziție în afara jocului. În cele din urmă Jovo Lukic a punctat, în minutul 76.

La scurt timp după fluierul final, Ilie Dumitrescu a remarcat evoluția încântătoare a lui Ricardo Pădurariu. Analistul susține că fundașul lateral a fost singurul jucător de la FCSB care a creat superioritate.

„Singurul jucător care a scos adversar din joc în seara asta a fost Pădurariu, singurul jucător care a creat superioritate. Dacă nu termini acțiuni cu finalizare, nu mă încântă că o mai întorci, că o mai faci o dată... Pentru gusturile mele, nu e de ajuns.

Îți cer, Boutoutaou, să scoți adversar din joc, să creezi superioritate între linii, să dai o pasă sau să dai un gol, cum ai făcut cu Rapid. Dar singurul jucător care a adus un plus evident pe faza ofensivă a fost fundașul stânga”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.