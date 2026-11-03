Fundaşul român Bogdan Racoviţan a marcat un gol pentru Rakow Czestochowa, care a învins-o pe Pogon Szczecin cu scorul de 3-1, luni seara, pe teren propriu, în etapa a 13-a primei ligi poloneze de fotbal (Ekstraklasa).

Rakow Czestochowa - Pogon Szczecin 3-1

Oaspeţii au marcat primii, prin nord-macedoneanul Darko Churlinov (5), după care Rakow a ratat un penalty în finalul primei reprize, prin Lamine Diaby-Fadiga (40).

Patryk Makuch (47) a egalat, iar Racoviţan (73) a adus echipa gazdă în avantaj.

Doi jucători de la oaspeţi au fost eliminaţi, fundaşul Lukas Willen (90) şi portarul român Valentin Cojocaru (90+4).

Tomasz Pienko (90+7) a marcat al treilea gol al gazdelor.