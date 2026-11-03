VIDEO Valentin Cojocaru, ROȘU DIRECT după ce a primit gol de la Bogdan Racovițan! Ce s-a întâmplat

Valentin Cojocaru, ROȘU DIRECT după ce a primit gol de la Bogdan Racovițan! Ce s-a întâmplat Stranieri
SPORT.RO
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Derby românesc în Polonia.

TAGS:
Valentin Cojocarubogdan racovitanRaków CzestochowaPogon SzczecinEkstraklasa
Din articol

Fundaşul român Bogdan Racoviţan a marcat un gol pentru Rakow Czestochowa, care a învins-o pe Pogon Szczecin cu scorul de 3-1, luni seara, pe teren propriu, în etapa a 13-a primei ligi poloneze de fotbal (Ekstraklasa).

Rakow Czestochowa - Pogon Szczecin 3-1

Oaspeţii au marcat primii, prin nord-macedoneanul Darko Churlinov (5), după care Rakow a ratat un penalty în finalul primei reprize, prin Lamine Diaby-Fadiga (40).

Patryk Makuch (47) a egalat, iar Racoviţan (73) a adus echipa gazdă în avantaj.

Doi jucători de la oaspeţi au fost eliminaţi, fundaşul Lukas Willen (90) şi portarul român Valentin Cojocaru (90+4).

Tomasz Pienko (90+7) a marcat al treilea gol al gazdelor.

Clasamentul din Ektraklasa: Rakow este penultima

În clasament, pe primul loc se află Lech Poznan, cu 31 de puncte (un joc mai puţin), urmată de Gornik Zabrze, 28 puncte, Legia Varşovia, 24 puncte, Pogon, 24 puncte (un joc mai puţin), etc. 

Rakow este penultima (17), cu 9 puncte. Agerpres

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