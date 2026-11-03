Într-o intervenție la emisiunea „ Fața la joc!” de pe VOYO , Răzvan Raț a comentat modul în care au fost interpretate legăturile sale cu fotbalul italian și cu investitorii implicați în această afacere de amploare.

Fostul internațional a vorbit deschis despre speculațiile apărute în spațiul public după ce a intermediat tranzacția prin care omul de afaceri român a devenit acționar majoritar la gruparea din Serie A, preluând 77% din acțiuni în schimbul sumei de 40 de milioane de euro.

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„Tu îți dai seama câtă cretinătate a putut exista în jurul acestei idei că eu aș fi adus niște oameni care spălau bani prin mine? Așa a fost acuzația! Nu mai știu de la cine, cred că domnul Becali. Imaginați-vă cum era ca eu, cu niște ucraineni care spală bani și Șucu e și de acord, stai să vezi... Doamne ferește! Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun? Imaginează-ți câtă imaginație au unii oameni ca să scoată asemenea cretinități, cum că banii ucrainenilor, interfețe, Nvidia, avem cipuri... Doamne ferește!”, a spus Răzvan Raț.

Fostul fundaș a explicat anterior că rolul său de om de legătură a apărut în contextul în care clubul italian căuta soluții pentru a supraviețui, el propunându-i această oportunitate de business lui Dan Șucu, pe fondul relațiilor bune pe care le are de mult timp cu oficialii grupării genoveze.

În prezent, Genoa se află pe locul 11 în clasamentul din Serie A, cu 13 puncte având ca obiectiv principal în acest sezon evitarea retrogradării și clasarea pe o poziție cât mai bună.