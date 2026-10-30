CLASAMENT Sportul Studențesc trăiește! A doua victorie în acest sezon

Sportul Studențesc trăiește! A doua victorie în acest sezon Baschet
SPORT.RO
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Derby bucureștean în ultima etapă.

TAGS:
Sportul StudentescCS AgronomiaAnisia PuşcaşuAlexia Frînculiga nationala de baschet feminin
Din articol

Sportul Studenţesc a obţinut a doua sa victorie în acest sezon al Ligii Naţionale de baschet feminin, 76-45 (17-8, 19-11, 26-13, 14-13) cu CS Agronomia, vineri seara, în Arena de Baschet din Capitală, într-un meci din etapa a cincea.

Sportul Studențesc, 76-45 cu Agronomia, cu Anisia Pușcașu MVP

Sportul a controlat jocul de la un capăt la altul, condusă de Anisia Puşcaşu, autoare a 17 puncte, 10 recuperări, 4 pase decisive. 

Alexia Frîncu s-a remarcat cu 12 p, 4 rec, 7 pd, Fiorella Lavinia Cristea Pantelimon, cu 11 p, 5 rec, Andreea Vanessa Preda, cu 10 p, 5 rec, 3 pd, iar Iustina Gabriela Hurmuz cu 10 p, 3 rec, 3 pd.

CS Agronomia a pierdut toate cele cinci meciuri jucate.

Clasamentul din Liga Națională de baschet feminin

1. FCC Baschet UAV Arad 8 puncte (4 jocuri)

2. CS Rapid Bucureşti 8 (4)

3. ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 8 (4)

4. CSM CSU Târgovişte 7 (4)

5. CSJ Teleorman Alexandria 7 (5)

6. Sportul Studenţesc 7 (5)

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