Chiar dacă rezultatele au început să apară de când Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a preluat echipa, iar FCSB pare să fi reintrat serios în cursa pentru play-off și cupele europene, Gigi Becali a spus în repetate rânduri că pregătește o reconstrucție la echipă din iarnă. În primul rând, omul de afaceri ar vrea să scape de jucătorii care nu au reușit să-l impresioneze.

Ofri Arad, OUT de la FCSB! Gigi Becali vrea să scape de el

Pe această listă se adaugă și numele lui Ofri Arad (28 de ani). Chiar dacă mijlocașul israelian a fost decisiv în derby-ul cu Dinamo pentru Conference League (2-1) de la finalul sezonului precedent, acesta nu a bifat niciun meci ca integralist, iar prestațiile sale nu au reușit să-l convingă pe patron, astfel că a fost trecut pe ”lista neagră”.

Pe lângă Ronny Labonne (29 de ani), Eddy Gnahore (32 de ani) și Dennis Politic (26 de ani), Ofri Arad nu mai intră nici el în planurile pentru a doua parte a sezonului, scrie Fanatik.ro. În plus, față de colegii săi, israelianul are și un salariu uriaș, de 30.000 de euro pe lună, un alt motiv pentru care Becali ar vrea să scape de el.

„O să aduc 5-6 jucători în iarnă! Vreau să iau un șesar, un nouar, un decar și un fundaș dreapta. Acolo, îl am pe Crețu, dar e bătrân, cât să mai poată? Labonne nu-mi place. Este vina mea, eu l-am adus. Ei mi l-au arătat și eu am dat acceptul, îmi asum. L-am văzut trei minute și mi s-a părut că e bun”, a spus Gigi Becali, potrivit sursei citate.

De trei ori campion în Israel și de două ori campion în Kazakhstan, Arad a ajuns la FCSB în iarna anului trecut, dar nu a reușit să se impună la echipă. În vară s-a zvonit că acesta este foarte aproape de plecare, dar în cele din urmă a rămas la echipa lui Becali.

Lovitura dată de FCSB înaintea meciului cu ”U” Cluj: ”Va face parte din lot!”

Laurențiu Reghecampf, antrenorul lui FCSB, a anunțat la conferința de presă premergătoare meciului de la Cluj faptul că Denis Drăguș va fi în lot pentru confruntarea cu ”U”.

Atacantul a absentat de la ultimele patru meciuri la FCSB din cauza unei accidentări. Rămâne de văzut dacă va fi titular pe ”Cluj-Arena”.

”(n.r. - Drăguș va fi titular?) Vom vedea. Este cu noi, face parte din lotul pentru meciul de mâine seară. Mai avem timp, avem antrenament astăzi și mâine dimineață. Ne vom decide până mâine seară”, a spus Reghecampf.

Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Drăguș se află la FCSB de la începutul lui septembrie, când a semnat un contract valabil până în 2029 cu gruparea roș-albastră.