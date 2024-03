Gigi Corsicanu, cu nervii la cote maxime! Cum a reacționat fostul șef de galerie la apariția noilor stenograme

Gigi Corsicanu, fost lider al galeriei giuleștene, a exprimat o serie de opinii puternice în legătură cu stenogramele incriminatorii care au fost publicate recent în presă. El a evidențiat faptul că Rapidul este mereu prima echipă care se confruntă cu diverse situații neplăcute sau dificile, și a menționat câteva exemple în acest sens.

Gigi Corsicanu: "Noi suntem primii întotdeauna!"

„Așa cum am spus, eu cred că au vrut să dea un exemplu pentru toată lumea că nu se mai poate cu torțe. Nu știu din ce cauză, dar noi am înțeles chestia asta. Asta și-au dorit autoritățile. Dacă asta este legea, o s-o respectăm și sperăm că autoritățile să dea o decizie bună pentru băieții noștri și să-i vedem acasă.

Nu știu de ce se dă cu noi primul exemplu. Noi suntem primii întotdeauna. Eu am avut prima interdicție, noi suntem prima echipă care am pierdut la «masa verde» 3-0 cu bricheta atunci, dacă vă aduceți aminte… Suntem prima echipă care am câștigat pe teren, am început campionatul în prima ligă și ulterior am fost retrogradați. Și multe exemple de genul ăsta avem. Aștia suntem noi, dacă nu era așa nu eram noi Rapidul”, a declarat Gigi Corsicanu, pentru Fanatik.

Fostul șef de galerie a reacționat la discuțiile dintre Daniel Niculae și "Bocciu"

Referitor la discuțiile dintre Daniel Niculae și Liviu Ungurean, Corsicanu a subliniat că, în opinia sa, nu există nimic grav în acele înregistrări și că autoritățile au vrut doar să dea un exemplu clar că nu mai tolerează anumite comportamente din partea suporterilor. El a menționat că stenogramele nu conțin elemente care să pună în pericol viața cuiva și a subliniat că e important să se găsească soluții legale pentru a evita incidentele în viitor.

„Nu pot să comentez eu, nu sunt avocatul lui Daniel Niculae. Nu cred că e ceva grav, asta a văzut toată lumea. Până la urmă era vorba de un spectacol pe stadioanele din România, De când am ajuns în prima ligă, s-au motivat și celelalte galerii. Noi, prin manifestările noastre, am motivat și celelalte galerii și am atras foarte mulți spectatori la stadioane.

Întotdeauna stadionul Giulești a fost plin, atragem foarte mulți copii, eu nu cred că am făcut ceva care să pericliteze viața cuiva. Au venit oamenii la stadion, nu s-a întâmplat nicio problemă.

Pe viitor, poate o să găsim alte soluții, poate o să avem o întâlnire cu autoritățile, cu Jandarmeria, să găsim o soluție legală. Am văzut că și în Germania s-au folosit materiale pirotehnice”

În ceea ce privește comunicarea lui Daniel Niculae cu arbitrii și discuțiile lui cu Liviu Ungurean, Corsicanu a menționat că este normal ca președinții de cluburi să comunice cu arbitrii pentru a evita incidentele și a asigura o bună desfășurare a meciurilor. El a apărat și caracterul lui Liviu Ungurean, afirmând că acesta nu este un tip violent, ci mai degrabă o persoană pașnică.

„Nu pot să comentez asta. Ei trebuie să comunice. Președinții de cluburi e normal să comunice cu arbitrii. Nu au vorbit despre alte chestii. Nu știu ce spune Regulamentul, dar dacă au vorbit, cred că a făcut-o pentru organizare, pentru galerie, ca să evite orice fel de incidente. Ați văzut și dumneavpoastră că Liviu și Daniel Niculae încercau să evite anumite incidente de pe urma cărora clubul ar fi avut de suferit”

Nu, nu… El(n.r Bocciu) e mai copilăros, așa vorbește el, nu că e violent. Nu a avut probleme. Și pe stadioane așa se vorbește, nu suntem la operă. Pe stadioane se mai înjură. Sub nicio formă nu e un tip violent, ba din contră. A avut grijă de tinerii din galerie, i-a educat, noi încercăm să le găsim locuri de muncă.

Ați văzut, galeria Rapidului nu e îmbrăcată în negru, suntem în vișiniu, galeria noastră folosește culoarea clubului, culoarea noastră tradițională. În trecut au fost niște mici clinciuri, în galerie se mai întâmplă și chestii de genul ăsta. Nu e un bătăuș, e un tip pașnic, să știi”, a încheiat fostul lider al galeriei giuleștene.

În concluzie, Gigi Corsicanu a respins ideea că discuțiile respective ar fi fost grave sau că ar fi avut consecințe negative asupra clubului sau suporterilor. El a subliniat importanța găsirii unor soluții constructive și legale pentru a gestiona astfel de situații în viitor, într-un mod care să asigure respectarea legii și a regulamentelor.