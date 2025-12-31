Collar era unul dintre idolii fanilor lui Atletico

Enrique Collar a făcut parte din echipa legendară a lui Atletico Madrid, care îi mai cuprindea pe Luis Aragones, Jorge Griffa, Feliciano Rivilla, Isacio Calleja, Adelardo Rodriguez, Jorge Mendona și Jose Ufarte și care a câștigat un titlu în perioada de glorie a rivalei Real Madrid, la mijlocul anilor '60.



"El Nino" este considerat unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria lui Atletico și era extrem de iubit de fanii echipei, motiv pentru care chipul său a fost ales să apară pe cardul membrilor cotizanți în sezonul 2023-2024. "Familia alb-roșie pierde o legendă care a dat totul pentru a conduce Atletico spre vârful fotbalului național și european. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre", a transmis clubul pe rețelele socializare. Un moment de reculegere va fi ținut înaintea meciului Real Sociedad - Atletico Madrid, de pe 4 ianuarie.



Campion național și câștigător a Cupei Cupelor cu madrilenii

Enrique Collar (2 noiembrie 1934 - 29 decembrie 2025) s-a născut la San Juan de Aznalfarache (Provincia Sevilia) și a jucat la juniorii echipelor Imperial și Pena Norit, ajungând la Cantera Atletica în 1949.



Trei ani mai târziu a debutat la echipa de seniori a lui Atletico Madrid pentru care a evoluat timp de 17 ani (1952-1969) ca extremă stânga, cu două perioade de împrumut la Cadiz (1952-1953) și Murcia (1954). Și-a încheiat cariera la Valencia (1969-1970). A strâns 470 de meciuri pentru "Colchoneros", dintre care 339 în Primera Division, și a înscris 109 goluri, purtând banderola de căpitan aproape un deceniu (1960-1969).

În palmaresul său se găsesc titlul de campion (1965-1966), Copa del Generalisimo (1959-1960, 1960-1961, 1964-1965), Cupa Cupelor (1961-1962) și Campionatul European U18 (1952). Are 16 selecții și 4 goluri pentru naționala de seniori a Spaniei, cu care a participat la CM 1962.

Foto - Getty Images

