Judecătorul de camera preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti a menţinut, marţi, măsura preventivă a controlului judiciar faţă de Georgian Liviu Ungurean, zis Bocciu (foto), liderul galeriei echipei Rapid, în dosarul suporterilor formaţiei bucureştene.



Aceeaşi măsură s-a decis şi în cazul altor doi suporteri, Valentin Marius Fifială şi Ciprian Gabriel Andrei.



Soluţia pronunţată marţi:



“În temeiul art. 348 C pr.pen rap. la art. 207 alin. (2), (4) şi (7) C.pr.pen. cu ref. la art. 202 şi art. 211 C.pr.pen, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispuse faţă de inculpaţii: 1. Ungurean Georgian-Liviu prin încheierea nr. 246/CO-DL/16.05.2024 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti. 2. Fifială Valentin-Marius prin încheierea nr. 246/CO-DL/16.05.2024 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti. 3. Andrei Ciprian-Gabriel prin încheierea nr. 144/CO-DL a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti



Menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Ungurean Georgian-Liviu, Fifială Valentin-Marius şi Andrei Ciprian-Gabriel, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. În baza art. 215 alin.(81) ?i (9) rap. la alin.(8) teza I C.pr.pen. respinge ca nefondate cererile inculpaţilor Ungurean Georgian-Liviu şi Fifială Valentin-Marius de modificare a conţinutului obligaţiilor controlului judiciar. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat, în ceea ce priveţte verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive, rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin.(2) C.pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Ungurean Georgian-Liviu şi Fifială Valentin-Marius la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare ocazionate de soluţionarea cererilor de modificare a conţinutului obligaţiilor controlului judiciar.



Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 03.12.2024”.

15 inculpați au fost trimiși în judecată



Potrivit news.ro, la 20 noiembrie 2024, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a 15 inculpaţi, dintre care 3 inculpaţi sub măsura preventivă a controlului judiciar şi 12 inculpaţi în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, complicitate la distrugere şi camătă.



În baza mijloacelor de probă administrate, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:



În perioada 01.09.2023 – 13.03.2024, pe raza municipiului Bucureşti s-a constituit un grup infracţional organizat la care au aderat mai multe persoane şi care avea drept scop săvârşirea infracţiunilor de efectuarea de orice operaţiuni cu articole pirotehnice fără drept, prevăzute de articolul 37 lit. a) din Legea 126/1995, tulburarea ordinii şi liniştii publice (prin violenţe asupra bunurilor şi distrugerea suprafeţei de joc a unui stadion prin aruncarea pe aceasta de articole pirotehnice).



În aceeaşi perioadă, inculpaţii au deţinut şi folosit pe mai multe stadioane materiale pirotehnice, respectiv 34 cutii inscripţionate „Triplex Stroboskop 90 Sek”, cat. F2, a câte 3 buc. articole pirotehnice tip stroboscop fiecare (total 102 buc.); 1 buc. articol pirotehnic sub formă de cilindru, inscripţionat „Enugma Fireworks”-Cactus Rain; 31 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, neinscripţionate, la exterior fiind din carton de culoare maro; 14 cutii a câte 10 buc. articole pirotehnice fiecare tip petarde luminoase inscripţionate „Pyro Boom 2-Flash Banger- petardă luminoasă”, cat. F4 (total 140 buc.), 23 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, culoare verde, inscripţionate „Pirotecnica Manna” KL F2/NR RAJ 2806-F2-001191; 6 buc. articole pirotehnice tip torţă, culoare albă, cu capace în laterale de culoare roşie şi verde, inscripţionate pe capace „FDF”; 14 buc. articole pirotehnice tip torţă, formă cilindrică, inscripţionate „Pirotecnica Manna - Torcia Manna”, KL T1 NEC.



În data de 14.03.2024, un inculpat a fost depistat în flagrant delict deţinând fără drept arme şi muniţie letale, respectiv 4 (patru) arme tip ,,Shotgun", fără inscripţii, şi 24 (douăzeci şi patru) de cartuşe inscripţionate ,,Rottweill”, calibru 12, şi arme şi muniţie neletale, respectiv un pistol cu bile din cauciuc, de culoare neagră, inscripţionat ,,P99WHALTER", calibru 10x22T, cu seria F001738 şi un încărcător cu 10 cartuşe cu bile din cauciuc.



În perioada 2023-13.03.2024, un inculpat a remis cu dobândă sume mari de bani ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în acest sens. Astfel, s-a reţinut că, în cel puţin 50 de ocazii, a împrumutat sumele de de 1.145.850 lei, 30.100 Euro şi 60.000 Lire, fiindu-i restituite sumele de 1.450.500 lei, 267.600 Euro şi 86.250 Lire. În acest mod, inculpatul a obţinut în plus sumele de 304.650 lei, 237.500 Euro şi 26.250 Lire.



La 3 decembrie, judecătorul de camera preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti a menţinut măsura preventivă a controlului judiciar faţă de cei 3 inculpaţi trimişi în judecată sub imperiul acestei măsuri.



Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, în vederea efectuării procedurii de cameră preliminară şi judecării cauzei, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.