Jucătorul de 44 de milioane de euro de la FCSB, verdict după 0-1 cu U Cluj: „Puteam primi penalty!

Jucătorul de 44 de milioane de euro de la FCSB, verdict după 0-1 cu U Cluj: „Puteam primi penalty! Superliga
SPORT.RO
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U Cluj - FCSB a contat pentru etapa a 14-a din SuperLiga.

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Ricardo PadurariuGigi BecaliFCSBSuperliga
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Duelul dintre U Cluj și FCSB a tras cortina peste etapa cu numărul 14 din SuperLiga. Deși formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a dominat clar jocul, victoria le-a revenit ardelenilor, unicul gol valid al partidei fiind marcat de Jovo Lukic.

Ricardo Pădurariu, verdict după 0-1 cu U Cluj

Alexandru Stoian a marcat pentru tabăra oaspetele la finalul primei reprize, însă reușita tânărului jucător a fost anulată din camera VAR, pentru o poziție în afara jocului. În cele din urmă Jovo Lukic a punctat, în minutul 76.

Roș-albaștrii au dominat după golul primit, iar în apropierea fluierului de final au solicitat o lovitură de pedeapsă. Pădurariu a avut o incursiune excelentă în flancul stâng, însă centrarea sa a fost oprită de Poulolo. Deși a solicitat lovitură de pedeapsă, reclamând un henț în careu, fundașul s-a mulțumit doar cu o lovitură de la colțul terenului.

La scurt timp după fluierul final, Ricardo Pădurariu, jucător pe care Gigi Becali speră să primească 44 de milioane de euro, a transmis că jocul a fost controlat cap-coadă de către echipa sa, amintind inclusiv de faza suspectă de la final. Tânărul fundaș lateral s-a arătat afectat de a doua înfrângere consecutivă, însă speră ca echipa sa să treacă peste pasa proastă începând de etapa viitoare.

„Am controlat jocul de la început până la sfârșit. Puteam primi penalty la ultima fază. Aia a fost, am pierdut, aia e. Am continuat faza, nici n-am simțit că m-a tras de tricou și mi se pare că am dat în mâna lui Poulolo. Credeam că e penalty, dar a decis altcumva.

Trebuie să fim mai atenți, o să lucrăm la antrenamente și meciul viitor sper să o băgăm în poartă. Mai sunt meciuri, trebuie să o luăm meci cu meci și sper să câștigăm partidele următoare.

Te afectează, avem două înfrângeri consecutive. Am început bine, cu trei victorii consecutive. Trebuie să ridicăm capul și să continuăm să câștigăm, cum am câștigat ultimele trei meciuri (n.r. - primele din mandatul lui Reghecampf, cu Oțelul, Voluntari și Rapid)”, a declarat Ricardo Pădurariu, după 0-1 cu U Cluj.

  • 700.000 de euro este cota lui Ricardo Pădurariu
  • Padurariu
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Padurariu reghe
Padurariu fcsb
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Ce urmează pentru FCSB

În urma înfrângerii de pe Cluj Arena, FCSB a rămas pe locul 7 în ierarhie, cu 21 de puncte. Pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf urmează partida în fața nou-promovatei Corvinul Hunedoara, care este programată pe 7 noiembrie.

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