Andrei Petrache, fost junior al Rapidului București și fost căpitan al echipei ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, club fondat de suporterii rapidiști după falimentul din 2016, a fost găsit fără viață la vârsta de 26 de ani.

Tânărul fusese dat dispărut la începutul lunii octombrie, după ce plecase din zona Grângași din secotrul 6 al Capitalei, iar familia îl căuta de aproape patru săptămâni.

Miercuri, 28 octombrie, vestea decesului a fost anunțată de ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, clubul la care Andrei evoluase în trecut. Trupul său ar fi fost descoperit în zona Casei Radio din București. Cauza exactă a morții nu se știe.

”Un ultim AHOE!... pentru tine, Poe!

Ne luăm rămas-bun de la un prieten drag, fost jucător al echipei noastre și un camarad de nădejde. Ai fost mai mult decât un coleg, ai fost cel mai implicat căpitan al echipei, un lider adevărat și un om care ne-a oferit prietenie, bucurii și amintiri pe care le vom păstra mereu în suflet.

Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Prin implicarea, devotamentul și pasiunea ta, ai contribuit la construirea acestei echipe și la formarea unei familii care va păstra mereu vie amintirea ta.

Fluierul final a venit mult prea devreme, dar zâmbetul, bunătatea și amintirea ta vor rămâne vii în inimile noastre.

Dumnezeu să te aibă în pază și să ofere familiei tale putere și alinare.

Vei rămâne mereu unul de-al nostru.

Drum lin spre cer, camarade! Nu te vom uita niciodată! Familia echipei tale - Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului!”, a scris ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului pe Facebook.