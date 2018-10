Rapidul fanilor va juca pe Giulesti si si-a pus la punct rivalii stelisti! Obiectiv: promovarea in liga a 4-a

ACS Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului, club infiintat si finantat exclusiv de fanii rapidisti, vrea sa promoveze in Liga a 4-a la finalul acestui sezon.

Dupa ce in returul editiei trecute a participat fara ca rezultatele sale sa fie luate in seama la compunerea clasamentului, echipa finantata exclusiv de fanii Rapidului a fost inscrisa, in aceasta vara, in Liga a 5-a, divizie aflata in administrarea Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti. In acest moment, in timp ce fostele glorii Daniel Niculae, Vasile Maftei sau Constantin Schumacher s-au distantat de Rapidul sprijinit de Primaria Sectorului 1, care evolueaza in Liga a 3-a, si au existat probleme juridice, echipa numindu-se FC R Bucuresti si avand sediul social intr-o garsoniera, echipa fanilor a primit CIS-ul cu denumirea Rapid, are adresa la Stadionul Giulesti si a fost infiintat pe 25 iunie 2017 (Rapidul istoric are ca data de nastere 25 iunie 1923).

Clubul finantat de fani isi vede linistit de treaba, initiatorii proiectului spunand de la inceput ca nu se doresc rezultate cu orice pret, ci in primul rand punerea fundatiei unui proiect serios si de viitor, care sa reziste incercarii timpului si care sa nu aiba nevoie de patroni, finantatori, actionari sau alti asemenea oameni providentiali.

Deocamdata, ACS Rapid FNG ocupa pozitia a 4-a in clasamentul Ligii a 5-a Bucuresti, la 5 puncte in spatele liderului AFC Atletico Bucuresti (18p), dar are un meci mai putin disputat. Echipa isi desfasoara meciurile de pe teren propriu pe arena Coresi, la cativa kilometri de Stadionul Giulesti, iar urmatoarea partida va fi disputata duminica, de la ora 17.00, in compania celor de la Benfica Nova Geracao, un club al expatilor portughezi stabiliti definitiv in Romania sau care lucreaza temporar in tara noastra.

Pana la demolarea Giulestiului, echipa fanilor planuieste sa mai joace cel putin 2-3 partide pe aceasta arena, pentru a-si lua la revedere asa cum se cuvine de la batranul stadion. In acest moment, clubul a trecut de granita a 100 de membri cotizanti si numarul acestora continua sa creasca.

I-au pus la punct pe rivalii de la Peluza Sud Steaua

Un episod mai tensionat s-a petrecut la partida pe care Rapid FNG a jucat-o in compania celor de la VK Soccer, echipa condusa de fostul mare fotbalist al Rapidului, Viorel Kraus, fiind un episod care poate denota ca galeriile adverse considera acest club continuatorul moral al Rapidului. Meciul s-a jucat pe terenul "Prefabricate", ce apartine Progresului Spartac, din zona Luica, duminica, 7 octombrie, de la ora 18.00. Partida a fost intrerupta in repriza secunda, in minutul 62, dupa ce un grup numeros de ultrasi ai CSA Steaua, aproximativ 25 de persoane, a navalit pe stadion, a atacat rapidistii din tribuna si a incercat sa fure bannerele agatate pe garduri, ceea ce ar fi dus la desfiintarea gruparile galeriei rapidiste.

Cum la meciurile Rapidului nu participa niciodata o galerie mai mica de 50 de persoane, iar majoritatea fotbalistilor provine din galerie sau din randul fostilor juniori rapidisti, atacul a fost repede respins, iar mai multi dintre stelistii de la Peluza Sud au fost raniti, unul dintre ei necesitand interventia ambulantei, dupa ce a fost ranit serios la cap.

Confruntarile au continuat pe strazile adiacente stadionului din Berceni, dar pana la sosirea echipajelor de interventie ale Politiei si Jandarmeriei conflictul a fost aplanat si nu a mai fost legitimata nicio persoana. Meciul VK Soccer - Rapid FNG a fost oprit, din cauza acestor incidente, in minutul 62, la scorul de 3-3, si va fi reluat, la o data ulterioara, din momentul intreruperii sale.

Echipa propune niste jucatori tineri si cu potential

In acest moment, la Rapidul fanilor joaca niste tineri jucatori de perspectiva, care fie abia au terminat junioratul, fie se afla in ultimul an pana sa fie considerati seniori din punct de vedere al varstei. Printre acestia se afla Andrei Petrache (fundas central, fost in grupa 2000 a vechiului Rapid, cu care a cucerit titlul municipal in 2014 si 2016), Madalin Ivascu (fundas, a jucat cea mai mare parte a junioratului la AFC Rapid), Catalin Tanase (mijlocas ofensiv, transferat de la AFC Rapid, campion municipal in 2014 si 2016), Claudiu Mateianu (mijlocas ofensiv, transferat de la AFC Rapid), Rares Raiu (atacant, fost la grupa 2000 a vechiului Rapid, campion municipal in 2014 si 2016) si Andrei Dumitrescu (atacant, transferat de la Academia Rapid, doua campionate municipale si un campionat judetean).

Acestora li s-au alaturat jucatori cu experienta de la CS FC Dinamo, CS Afumati, CSM Oltenita sau Progresul Spartac. Daca reuseste promovarea in Liga a 4-a, clubul va infiinta cel putin o grupa de juniori, asa cum cere regulamentul, dar si pentru ca exista tot mai multe solicitari in acest sens, venite din partea unor parinti care vor ca fii lor sa evolueze pentru acest club.