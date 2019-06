Rapidul fanilor face selectie pentru Liga 4. Cand si cum poti ajunge sa imbraci tricoul alb-visiniu

Rapid FNG este finantat exclusiv de catre fanii rapidisti.

ACS Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului a promovat la finalul sezonului trecut in Liga 4, dupa ce a castigat lejer seria si finala Ligii a 5-a Bucuresti. Obiectivul declarat pentru noul sezon este unul ambitios - securizarea ramanerii in Liga 4 si clasarea pe unul dintre primele 5 locuri. Apoi, in editia viitoare de campionat, se doreste clasarea pe un loc de play-off si promovarea, in vara anului 2021. Pentru a intari lotul pentru esalonul superior, clubul finantat si sustinut de cateva sute de fani rapidisti, care nu au vrut sa se alature proiectului initiat de Primaria Sector 1, va organiza un trial de selectie la inceputul lunii viitoare. Acesta se va desfasura pe 3 iulie (19.30) si 5 iulie (20.00), in cadrul Valencia Academy Arena (Sos. Virtutii nr. 26a).

“Atunci cand vuietul tribunei acopera vocea antrenorului aflat pe margine, cand tu esti dus pe val de catre suporteri, iar adversarii te privesc cu un amestec de respect, determinare si invidie, cand dupa gol sarbatoresti alaturi de cei care au fost langa tine din prima secunda, iar obiectivul tau la finalul sezonului este de a ridica un trofeu deasupra capului, te simti fotbalist cu adevarat!

Dupa un sezon aproape fara cusur in Liga a 5-a Bucuresti pe care am castigat-o fara drept de apel si promovarea in Liga a 4-a, incepe o noua etapa in istoria Asociatiei Club Sportiv Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului! Completam si intarim lotul, avem nevoie de fotbalisti adevarati alaturi de care sa ridicam deasupra capului si alte trofee!

Pe 3 si 5 iulie te asteptam alaturi de noi pe gazon! Daca ai ceva de demonstrat in iarba suna-ne si inscrie-te la trial! Inscrieri: +40 727 402 916 (Dumitru Costin) / office@acsrapid.ro”, transmite clubul rapidist.