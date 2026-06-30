VIDEO EXCLUSIV Florin Motroc, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro: "Mi-a zis: 'dacă e nevoie, fac și alunecare'". Rapid - Inter Milano: "Bergkamp ne-a amețit"

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Alexandru Hațieganu
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Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

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andru nenciubergkampflorin motrocPoveștile sport.roRapidInter MilanoIon Motroc

Florin Motroc e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, emisiune în care vorbește despre cariera sa de jucător și de antrenor, revede imagini memorabile la rubrica Poze de Arhivă și spune ce l-a marcat în perioada petrecută în Orientul Mijlociu.

La Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată de Sport.ro și VOYO, Florin Motroc are parte de un moment emoționant când pe ecranul din studio sunt publicate mai multe poze cu tatăl său, legendarul Ion Motroc. Florin dezvăluie ce i-a zis tatăl lui la centrul terenului, în Giulești, când a dat în urmă cu doi ani lovitura de start la o partidă din Liga 1. "Mi-a zis că bagă și alunecare dacă e nevoie!".

Tot la Poveștile Sport.ro, Motroc oferă mai multe detalii despre celebra dublă din Cupa UEFA din anii 90, Rapid - Inter Milano, și vorbește despre copiii săi, Sânziana, voleibalistă, și Vlad, fotbalist. Mereu cu sufletul alături de Rapid, formație patronată de Dan Șucu, Motroc spune ce îți dorește să vadă la echipă în următorul sezon, dar vorbește, la Poveștile Sport.ro, și despre câteva episoade la Campionatul Mondial care se desfășoară în aceste zile.

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