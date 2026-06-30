Florin Motroc e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, emisiune în care vorbește despre cariera sa de jucător și de antrenor, revede imagini memorabile la rubrica Poze de Arhivă și spune ce l-a marcat în perioada petrecută în Orientul Mijlociu.

La Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată de Sport.ro și VOYO, Florin Motroc are parte de un moment emoționant când pe ecranul din studio sunt publicate mai multe poze cu tatăl său, legendarul Ion Motroc. Florin dezvăluie ce i-a zis tatăl lui la centrul terenului, în Giulești, când a dat în urmă cu doi ani lovitura de start la o partidă din Liga 1. "Mi-a zis că bagă și alunecare dacă e nevoie!".

