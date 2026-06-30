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Manchester City este foarte aproape să îl transfere pe mijlocașul central Elliot Anderson de la Nottingham Forest pentru circa 134 de milioane de euro.

Încă un star aproape de Etihad, pe lângă Elliot Anderson

„Cetățenii” pregătesc încă o mutare de impact: aducerea mijlocașului defensiv Sandro Tonali (26 de ani) de la Newcastle.

Publicația spaniolă Marca susține că Manchester City este dispusă să achite pentru Tonali peste 110 de milioane de euro, o sumă apropiată de cea pentru Elliot Anderson.

City vrea să îl deturneze pe Tonali din drumul către Spurs

Până la oferta impresionantă din partea lui City, Tottenham era favorită în cursa pentru semnătura lui Sandro Tonali.

Tonali a ajuns la Newcastle de la AC Milan, în vara anului 2023, pentru 60,8 milioane de euro. De atunci a jucat în 110 meciuri oficiale, în care a marcat 10 goluri și a oferit 10 pase decisive.