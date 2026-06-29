Cu un început entuziasmant în stagiunea precedentă, moldovenii au ratat, în cele din urmă, prezența în play-off, dar și calificarea în cupele europene. Acum, Valeriu Iftime și Marius Croitoru pregătesc în detaliu noul sezon, iar transferurile nu întârzie să apară.

După atacantul Mario Preda (18 ani), pe care moldovenii l-au transferat de la FCSB, Iftime anunță și alte mutări importante la echipa sa. În plus, Botoșaniul țintește și un fundaș dreapta, care să-l ”dubleze” pe tânărul Narcis Ilaș (19 ani).

Valeriu Iftime anunță și alte transferuri la FC Botoșani

Preda este crescut de FCSB, dar a fost împrumutat, de-a lungul timpului, la mai multe echipe. A jucat la Progresul spartac, CS Afumați și ultima oară la CSM Râmnicu Vâlcea.

„Sunt niște copii din academia noastră, dar nu sunt pentru titulari. Avem un jucător venit acum din liga a doua din Franța, azi a făcut vizita medicală, un mijlocaș la închidere.

Un brazilian, o extremă stângă, un fundaș central tot din Franța și, în rest, singura poziția la care ne gândim acum este cea de fundaș dreapta. Acolo este Narcis Ilaș”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.