EXCLUSIV FC Botoșani a transferat un jucător de la FCSB și nu se oprește aici: ”A făcut vizita medicală”

FC Botoșani a transferat un jucător de la FCSB și nu se oprește aici: ”A făcut vizita medicală” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Botoșani pregătește următorul sezon din Superliga României, după ce a fost învinsă de FCSB la barajul de calificare în Conference League.

TAGS:
transfer mario predaFC BotosaniMario PredaFCSB
Din articol

Cu un început entuziasmant în stagiunea precedentă, moldovenii au ratat, în cele din urmă, prezența în play-off, dar și calificarea în cupele europene. Acum, Valeriu Iftime și Marius Croitoru pregătesc în detaliu noul sezon, iar transferurile nu întârzie să apară.

După atacantul Mario Preda (18 ani), pe care moldovenii l-au transferat de la FCSB, Iftime anunță și alte mutări importante la echipa sa. În plus, Botoșaniul țintește și un fundaș dreapta, care să-l ”dubleze” pe tânărul Narcis Ilaș (19 ani).

Valeriu Iftime anunță și alte transferuri la FC Botoșani

Preda este crescut de FCSB, dar a fost împrumutat, de-a lungul timpului, la mai multe echipe. A jucat la Progresul spartac, CS Afumați și ultima oară la CSM Râmnicu Vâlcea.

„Sunt niște copii din academia noastră, dar nu sunt pentru titulari. Avem un jucător venit acum din liga a doua din Franța, azi a făcut vizita medicală, un mijlocaș la închidere. 

Un brazilian, o extremă stângă, un fundaș central tot din Franța și, în rest, singura poziția la care ne gândim acum este cea de fundaș dreapta. Acolo este Narcis Ilaș”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Din Bulgaria, Marius Croitoru a spus ce trebuie să facă FC Botoșani sezonul viitorul

Antrenorul consideră că unul dintre marile avantaje ale formației este faptul că nucleul de bază a fost păstrat, iar clubul nu se grăbește să facă transferuri doar de dragul numărului. 

În opinia sa, FC Botoșani are nevoie doar de câteva dubluri pentru posturile-cheie, iar cele mai bune oportunități apar, de regulă, spre finalul perioadei de mercato, când pretențiile financiare ale jucătorilor scad.

„Avantajul nostru este omogenitatea. Nu am pierdut jucători importanți, nu au fost schimbări mari, ceea ce pe mine mă bucură. Mai avem și noi câteva poziții de acoperit, dar nu ne grăbim, pentru că avem siguranța că jucătorii care au rămas sunt titulari, practic nu am pierdut nicio poziție. Nu ne grăbim, vrem plus valoare.

Sezonul trecut am scăpat de emoții cu patru etape înainte de final, am jucat barajul pentru Conference League, iar acum vrem mai mult. Pentru asta trăim și muncim noi.

Eu le-am spus doar că trebuie să își facă meseria și, dacă vor avea o șansă să plece la mai bine, o vor face. Botoșani nu se opune dacă există o ofertă bună. Pentru asta, trebuie ca ei să fie la un nivel bun, să fie mereu în formă și să atragă atenția.

Eu nu îmi voi schimba principiile niciodată. Ideile mele despre fotbal sunt simple. Trebuie să dăm un gol în plus față de adversar, asta îmi ocupă tot antrenamentul”, a declarat Marius Croitoru pentru Sport Total FM.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Firmele cu afaceri peste 1 milion de euro nu mai trebuie să depună anul acesta raportări contabile semestriale
Firmele cu afaceri peste 1 milion de euro nu mai trebuie să depună anul acesta raportări contabile semestriale
ARTICOLE PE SUBIECT
Fiul fostului atacant de la Universitatea Craiova a plecat de la FCSB și este golgheter la Dinamo! ”Născut de ziua clubului”
Fiul fostului atacant de la Universitatea Craiova a plecat de la FCSB și este golgheter la Dinamo! ”Născut de ziua clubului”
ULTIMELE STIRI
Germania - Paraguay 0-1, ACUM, în 16-imile CM 2026. Șoc în Boston! Nemții sunt conduși
Germania - Paraguay 0-1, ACUM, în 16-imile CM 2026. Șoc în Boston! Nemții sunt conduși
Robert Lewandowski, prezentat la noua sa echipă!
Robert Lewandowski, prezentat la noua sa echipă!
Carlo Ancelotti, explicații după ce Neymar a rămas pe bancă în ”thriller-ul” cu Japonia
Carlo Ancelotti, explicații după ce Neymar a rămas pe bancă în ”thriller-ul” cu Japonia
FC Argeș SHOW cu șapte goluri în amicalul cu Vllaznia Shkoder!
FC Argeș SHOW cu șapte goluri în amicalul cu Vllaznia Shkoder!
Ce transfer la FC Voluntari! Ilfovenii au adus un dublu campion național
Ce transfer la FC Voluntari! Ilfovenii au adus un dublu campion național
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Au început meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Au început meciurile din 16-imi

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

De nicăieri! Au anunțat acordul pentru transferul lui Ștefan Târnovanu

De nicăieri! Au anunțat acordul pentru transferul lui Ștefan Târnovanu

500.000 de euro pentru Sebastian Mailat: ”Sunt discuții avansate”

500.000 de euro pentru Sebastian Mailat: ”Sunt discuții avansate”

Gigi Becali a anunțat acordul cu Denis Drăguș! Agentul fotbalistului, negocieri în culise

Gigi Becali a anunțat acordul cu Denis Drăguș! Agentul fotbalistului, negocieri în culise



Recomandarile redactiei
Germania - Paraguay 0-1, ACUM, în 16-imile CM 2026. Șoc în Boston! Nemții sunt conduși
Germania - Paraguay 0-1, ACUM, în 16-imile CM 2026. Șoc în Boston! Nemții sunt conduși
Ionuț Nedelcearu, lovitura încercată de Dinamo
Ionuț Nedelcearu, lovitura încercată de Dinamo
Au început negocierile! Internaționalul român de tineret poate ajunge la un gigant din Europa
Au început negocierile! Internaționalul român de tineret poate ajunge la un gigant din Europa
Carlo Ancelotti, explicații după ce Neymar a rămas pe bancă în ”thriller-ul” cu Japonia
Carlo Ancelotti, explicații după ce Neymar a rămas pe bancă în ”thriller-ul” cu Japonia
De nicăieri! Au anunțat acordul pentru transferul lui Ștefan Târnovanu
De nicăieri! Au anunțat acordul pentru transferul lui Ștefan Târnovanu
Alte subiecte de interes
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă
Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Vacanță transformată în coșmar: Zeci de elevi și profesori au găsit o clădire în construcție în locul pensiunii rezervate

stirileprotv Vacanță transformată în coșmar: Zeci de elevi și profesori au găsit o clădire în construcție în locul pensiunii rezervate

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Siegfried Mureşan: UE nu va uita că PSD, sub conducerea lui Grindeanu, a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13

stirileprotv Siegfried Mureşan: UE nu va uita că PSD, sub conducerea lui Grindeanu, a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13

Schimbare majoră pe WhatsApp. Aplicația renunță la numerele de telefon și introduce username-uri

stirileprotv Schimbare majoră pe WhatsApp. Aplicația renunță la numerele de telefon și introduce username-uri

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!