Cu un început entuziasmant în stagiunea precedentă, moldovenii au ratat, în cele din urmă, prezența în play-off, dar și calificarea în cupele europene. Acum, Valeriu Iftime și Marius Croitoru pregătesc în detaliu noul sezon, iar transferurile nu întârzie să apară.
După atacantul Mario Preda (18 ani), pe care moldovenii l-au transferat de la FCSB, Iftime anunță și alte mutări importante la echipa sa. În plus, Botoșaniul țintește și un fundaș dreapta, care să-l ”dubleze” pe tânărul Narcis Ilaș (19 ani).
Valeriu Iftime anunță și alte transferuri la FC Botoșani
Preda este crescut de FCSB, dar a fost împrumutat, de-a lungul timpului, la mai multe echipe. A jucat la Progresul spartac, CS Afumați și ultima oară la CSM Râmnicu Vâlcea.
„Sunt niște copii din academia noastră, dar nu sunt pentru titulari. Avem un jucător venit acum din liga a doua din Franța, azi a făcut vizita medicală, un mijlocaș la închidere.
Un brazilian, o extremă stângă, un fundaș central tot din Franța și, în rest, singura poziția la care ne gândim acum este cea de fundaș dreapta. Acolo este Narcis Ilaș”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Din Bulgaria, Marius Croitoru a spus ce trebuie să facă FC Botoșani sezonul viitorul
Antrenorul consideră că unul dintre marile avantaje ale formației este faptul că nucleul de bază a fost păstrat, iar clubul nu se grăbește să facă transferuri doar de dragul numărului.
În opinia sa, FC Botoșani are nevoie doar de câteva dubluri pentru posturile-cheie, iar cele mai bune oportunități apar, de regulă, spre finalul perioadei de mercato, când pretențiile financiare ale jucătorilor scad.
„Avantajul nostru este omogenitatea. Nu am pierdut jucători importanți, nu au fost schimbări mari, ceea ce pe mine mă bucură. Mai avem și noi câteva poziții de acoperit, dar nu ne grăbim, pentru că avem siguranța că jucătorii care au rămas sunt titulari, practic nu am pierdut nicio poziție. Nu ne grăbim, vrem plus valoare.
Sezonul trecut am scăpat de emoții cu patru etape înainte de final, am jucat barajul pentru Conference League, iar acum vrem mai mult. Pentru asta trăim și muncim noi.
Eu le-am spus doar că trebuie să își facă meseria și, dacă vor avea o șansă să plece la mai bine, o vor face. Botoșani nu se opune dacă există o ofertă bună. Pentru asta, trebuie ca ei să fie la un nivel bun, să fie mereu în formă și să atragă atenția.
Eu nu îmi voi schimba principiile niciodată. Ideile mele despre fotbal sunt simple. Trebuie să dăm un gol în plus față de adversar, asta îmi ocupă tot antrenamentul”, a declarat Marius Croitoru pentru Sport Total FM.