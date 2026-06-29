Patronul de la FCSB a spus despre fotbalistul lui Trabzonspor că este ”cel mai bun jucător român” și a anunțat că este dispus să îi plătească un milion de euro pe an atacantului.

Agentul lui Denis Drăguș ar negocia cu un club din Italia

Becali a spus recent că a ajuns al un acord cu Denis Drăguș, dar atacantul poate veni la FCSB doar liber de contract de la Trabzonspor, însă este greu de crezut că turcii îi vor rezilia contractul scadent în vara anului 2028, având în vedere că au plătit în schimbul său 1,7 milioane de euro.

Totuși, atacantul echipei naționale nu intră în planurile antrenorului Fatih Tekke, iar Trabzonspor caută soluții în ceea ce îl privește pe Denis Drăguș. Deși Gigi Becali susține că Denis Drăguș și-ar dori să semneze cu fosta campioană a României, turcii vin cu altă ipoteză.

Aceștia susțin că fotbalistul nu ar vrea să revină în fotbalul românesc, iar agentul său ar fi negociat în toate această perioadă cu un club din Italia.

Gigi Becali: ”M-am înțeles cu Drăguș, doar să-i dea ăia drumul!”

”Pe Drăguș nu stau să-l mai văd. Și dacă îl scot noaptea, la două, joacă fotbal. Are idee, are viteză. Eu cu el m-am înțeles.

M-am înțeles cu el, doar să-i dea drumul ăia. Calculăm în așa fel încât să ia un milion de euro într-un an”, a spus Gigi Becali recent.