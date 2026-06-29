Dorit de Rapid, fotbalistul a bătut palma cu CFR Cluj!

Igor Savic (25 de ani), mijlocașul defensiv de la Zrinjski Mostar, va deveni liber de contract la finele acestei luni, după ce înțelegerea sa cu actuala echipă va expira. CFR Cluj a bătut deja palma cu bosniacul, care a fost dorit și de cei de la Rapid, scrie iamsport.ro.

Igor Savic a bătut palma cu CFR Cluj

Mijlocașul a fost și pe placul lui Daniel Pancu, iar Rapid a negociat cu el prin intermediul directorului sportiv Marius Bilașco, dar în cele din urmă CFR l-a convins să semneze.

Va fi a treia experiență în străinătate pentru Igor Savic, care a mai evoluat pentru echipe precum Torpodo Moscova sau Zulte Waregem. Rușii au plătit chiar 400.000 de euro pentru a-l transfera în 2022.

În sezonul precedent, Savic a evoluat în 45 de partide pentru cei de la Zrinjski, în toate competițiile, reușind să înscrie un gol și să bifeze alte două pase decisive.