VIDEO A sosit la fix! Noul atacant de la Rapid, prezentat chiar înaintea decolării spre Austria

A sosit la fix! Noul atacant de la Rapid, prezentat chiar înaintea decolării spre Austria Superliga
SPORT.RO
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Rapid a plecat, luni după-amiază, în Austria, acolo unde va efectua un stagiu de pregătire înainte de startul noului sezon.

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RapidJason KodorDaniel Pancu
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Chiar înainte de plecarea în Austria, Rapid a anunțat transferul atacantului român Jason Kodor (20 de ani), de la Lecce. Clubul din Italia a anunțat că păstrează 50% din drepturile federative ale fotbalistului născut în București.

Rapid l-a prezentat pe atacantul Jason kodor

Kodor, fost junior la CS Dinamo, Sport Team sau Club Atletic Oradea, a fost transferat de Lecce în 2022. Atacantul a marcat 33 de goluri în cele 109 meciuri strânse la formațiile de juniori ale clubului din Italia.

"FC Rapid și US Lecce au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al atacantului Jason Patrick Kodor.

Internaționalul român de juniori, în vârstă de numai 20 de ani, a evoluat în sistemul de tineret al clubului italian, integrându-se în echipele Under 18 și apoi în Lecce Primavera, unde a avut 11 apariții.

Kodor a semnat un contract pe 3 sezoane cu clubul nostru și se alătură lotului condus de Daniel Pancu pentru deplasarea în Austria, unde se va desfășura perioada de pregătire centralizată.

Bine ai venit în Giulești, Jason! Să porți cu mândrie culoarea vișinie!", a transmis Rapid.

Kodor a plecat cu Rapid în cantonament

Jason Kodor face parte din delegația Rapidului care a plecat luni spre Austria. Giuleștenii vor disputa aici patru partide amicale, după cum urmează:

  • Dinamo Kiev / 02.07.2026, 18:00 (ora României) - HF-Stadion Bad Wimsbach (Sportstraße 17, 4654 Bad Wimsbach)
  • Rapid Viena /05.07.2026, 18:15 (ora României) -Forstenlechner Arena Perg (BerndWakolbinger-Str. 1, 4320 Perg)
  • FC Kosice /08.07.2026, 18:30 (ora României) -Zaunergroup Arena Ansfelden (Friedhofstrasse 4, 4052 Ansfelden)
  • Slovan Liberec /09.07.2026, 18:30 (ora României) -Raiffeisen Arena Rohrbach-Berg (Hopfengasse 17, 4150 Rohrbach)
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