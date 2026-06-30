Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj pe 21 august 2025, imediat după eșecul drastic suferit contra lui Hacken (2-7) în Conference League. "Bursucul" a decis să ia o pauză mai lungă pentru a-și rezolva problemele de sănătate.

Dan Petrescu, la bazinul de la Cornu

În ultimele luni, au apărut mai multe informații legate de Dan Petrescu. Gino Iorgulescu afirma în decembrie că starea de sănătate a antrenorului este "foarte gravă" și că "face chimioterapie". De asemenea, Ioan Becali susținea că Petrescu ar fi slăbit 30 de kilograme.

La ceva mai bine de 10 luni după plecarea de la CFR Cluj, Câmpina TV a postat o fotografie cu Dan Petrescu realizată luni, la Bazinul Didactic de Înot de la Cornu. Fostul mare internațional s-a fotografiat alături de antrenorul Gabriel Cojocaru.

Potrivit sursei citate, Dan Petrescu s-a aflat la bazinul de la Cornu alături de fiica sa cea mai mică, Jennifer Anne Marie, care înoată regulat în localitatea în care se află și bunicii materni.