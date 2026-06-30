Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj pe 21 august 2025, imediat după eșecul drastic suferit contra lui Hacken (2-7) în Conference League. "Bursucul" a decis să ia o pauză mai lungă pentru a-și rezolva problemele de sănătate.
Dan Petrescu, la bazinul de la Cornu
În ultimele luni, au apărut mai multe informații legate de Dan Petrescu. Gino Iorgulescu afirma în decembrie că starea de sănătate a antrenorului este "foarte gravă" și că "face chimioterapie". De asemenea, Ioan Becali susținea că Petrescu ar fi slăbit 30 de kilograme.
La ceva mai bine de 10 luni după plecarea de la CFR Cluj, Câmpina TV a postat o fotografie cu Dan Petrescu realizată luni, la Bazinul Didactic de Înot de la Cornu. Fostul mare internațional s-a fotografiat alături de antrenorul Gabriel Cojocaru.
Potrivit sursei citate, Dan Petrescu s-a aflat la bazinul de la Cornu alături de fiica sa cea mai mică, Jennifer Anne Marie, care înoată regulat în localitatea în care se află și bunicii materni.
Florin Prunea: ”Când l-am văzut pe Petrescu, i-am sărit în brațe și am început să plâng!”
Și Florin Prunea a dezvăluit că s-a întâlnit recent, la mare, cu Dan Petrescu, fostul său coechipier din Generația de Aur. Fostul mare portar a mărturisit că a fost luat prin surprindere de revederea cu Dan Petrescu și a dezvăluit că întâlnirea a fost una emoționantă.
”Eram la cârciumă, eram cu spatele și îmi spune un prieten: <<Băi, vezi că vine Petrescu!>>. Eu eram la cârciumă, pe nisip, pe plajă. Când mă întorc, era chiar în stânga, lângă masa mea.
Când m-am întors și l-am văzut, i-am sărit în brațe și am început să plâng. Arată bine! Știți ce a făcut? Am stat de vorbă puțin și după aia s-a dus la masă. A deschis tableta și a pus-o să se uite la fotbal. Am zis: <<Băi, dar tu ești sănătos la cap?>>. <<Păi ce vrei să fac, Țețe?>>.
Era cu fiica lui și cu încă doi prieteni, el se uita la meci. Era bine, foarte bine. Mi-a zis că pleacă pe afară că mai are puțin din tratament. Așa m-am emoționat, mi-au dat lacrimile”, a spus Florin Prunea la IamsportLive.