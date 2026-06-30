Deși venea după câștigarea grupei și întâlnea un adversar clasat cu 31 de poziții mai jos în clasamentul FIFA, Germania nu a reușit să acceadă în optimi. Paraguay a deschis scorul în minutul 42, după golul lui Julio Enciso, iar nemții au egalat prin Kai Havertz.

Julian Nagelsmann exclude o demisie de la naționala Germaniei

Meciul a ajuns în prelungiri, acolo unde Germania a avut un gol anulat. Fundașul Tah a înscris pentru 2-1, însă VAR-ul a intervenit și a sesizat un fault la portar.

S-a ajuns la loviturile de departajare, unde germanii au ratat de trei ori prin Havertz, Woltemade și Tah. Paraguay s-a impus cu 4-3 și merge în optimi, unde va înfrunta Franța sau Suedia.

Julian Nagelsmann (38 de ani), selecționerul Germaniei din 2023, a anunțat după meci că nu intenționează să demisioneze și că va prezenta Federației argumentele sale pentru a rămâne în funcție până în 2028, atunci când îi expiră contractul.

"Este a treia eliminare la rând, deci nu mai suntem parte din echipele de top. Sunt dezamăgit.

Dacă Federația Germană mă va dori, eu voi continua. Știu că foarte mulți oameni vor să plec, dar mie mi-ar plăcea să rămân dacă și Federația își dorește acest lucru. Îi voi prezenta argumentele mele președintelui.

Dacă ar exista un sondaj astăzi în Germania despre mine, cu siguranță că oamenii nu ar vorbi în termeni laudativi despre mine. E adevărat, nu am realizat prea multe la acest turneu, dar nu sunt genul de persoană care să fugă de responsabilități", a spus Nagelsmann, citat de ESPN.

Nagelsmann a fost instalat la naționala Germaniei în septembrie 2023. La EURO 2024 a părăsit competiția în faza sferturilor de finală, după 1-2 contra Spaniei, iar acum, la Cupa Mondială, pleacă acasă după faza 16-imilor.