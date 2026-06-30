Articol scris de Matei Barbu

Viitorul lui Eduardo Camavinga la Real Madrid a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte ale acestei veri, mai ales în urma rapoartelor care sugerează că Jose Mourinho nu se bazează pe francez ca titular în sezonul următor.

Pe măsură ce incertitudinea în jurul rolului său crește, mai multe cluburi au fost asociate cu o posibilă transferare, însă Inter Milano și-a exprimat acum poziția foarte clar.

În ciuda unei campanii dificile și a lipsei unui loc în lotul Franței pentru Campionatul Mondial, jucătorul de 23 de ani rămâne unul dintre cei mai valoroși mijlocași din Europa.

Inter Milano exclude transferul lui Camavinga

În ultimele săptămâni, știrile despre transferuri de la Inter Milano au fost dominate de legături cu jucători de profil înalt, însă Camavinga nu a făcut niciodată parte din planurile lor.

Vorbind despre zvonuri, directorul sportiv al echipei Inter, Piero Ausilio, a respins categoric posibilitatea transferului mijlocașului de la Real Madrid.

„Nici măcar nu este realist. În ceea ce privește valoarea și salariul, nu-l putem transfera, în niciun caz”, a declarat acesta, citat de Fabrizio Romano.

Această declarație pune capăt, practic, recentelor zvonuri care îl legau pe Camavinga de giganții din Serie A.