Ștefan Târnovanu a declarat la finalul sezonului că se gândește la un transfer în străinătate, însă Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, spune că FCSB nu a primit nicio ofertă pentru portar.

Turcii anunță că transferul lui Ștefan Târnovanu este aproape gata

În urmă cu câteva săptămâni, s-a vehiculat că Ștefan Târnovanu a fost pe lista celor de la Gaziantep, unde antrenor este Mirel Rădoi, însă tehnicianul a negat acest lucru și a explicat că Gaziantep are probleme financiare și nu își permite să plătească suma cerută de FCSB în schimbul portarului.

Cu atât mai mult, din cauza datoriilor, Gaziantep are interdicție la transferuri și poate legitima doar jucători liberi de contract.

Cu toate acestea, turcii au readus în prim-plan transferul lui Ștefan Târnovanu la Gaziantep și scriu că clubul la care activează Mirel Rădoi este aproape de un acord cu echipa patronată de Gigi Becali. GaziantepOlusum notează că Gaziantep vrea să încheie cât mai repede transferul lui Ștefan Târnovanu, astfel încât portarul să ajungă cât mai repede în cantonament, sub comanda lui Mirel Rădoi.

”În urma raportului întocmit de Mirel Rădoi, conducerea clubului și-a îndreptat atenția către România pentru postul de portar și este foarte aproape de a finaliza transferul goalkeeper-ului de la FCSB, Ștefan Târnovanu. (...)

Oficialii clubului își doresc să încheie cât mai rapid transferul, astfel încât portarul să se poată alătura lotului în cantonamentul de pregătire de dinaintea noului sezon. (...)

Potrivit informațiilor apărute, conducerea lui Gaziantep FK a ajuns în mare măsură la un acord cu FCSB pentru transferul portarului pe care Mirel Rădoi insistă să îl aibă în lot. Dacă mutarea va fi oficializată, Ștefan Târnovanu va deveni unul dintre cele mai spectaculoase și importante transferuri ale formației roș-negre înaintea noului sezon”, au scris turcii.