Al Ittihad i-ar propune un salariu anual de 20 de milioane de euro lui Antonio Conte

Conte a petrecut două sezoane la Napoli. În primul a reușit să câștige titlul, însă în al doilea nu a putut face față Interului condus de Cristi Chivu și a încheiat pe locul 2, la o distanță semnificativă.

Liber de contract, Antonio Conte ar putea merge în Arabia Saudită. Italianul a primit o ofertă colosală de la Al Ittihad, cu un salariu anual de 20 de milioane de euro, anunță Corriere dello Sport.

Al Ittihad a rămas fără antrenor în această vară, după ce s-a despărțit de portughezul Sergio Conceicao, care a încheiat pe un dezamăgitor loc 5 în campionat.

Conte ar prefera naționala Italiei

Cu toate acestea, Corriere dello Sport scrie că "prioritatea lui Antonio Conte este naționala Italiei". Squadra Azzurra nu a numit încă un selecționer în urma ratării calificării la Cupa Mondială.

Rămâne de văzut ce selecționer va decide să oferteze Giovanni Malago (67 de ani), noul președinte al Federației Italiene de Fotbal. Presa italiană a scris anterior că favorit nu ar fi Conte, ci Roberto Mancini (61 de ani), cel care a cucerit EURO 2020, iar în această vară s-a despărțit de Al Sadd.