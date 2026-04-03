Fii tare, nea Mircea! Treci și peste această cumpănă pentru că mai avem atât de multe povești de aflat din fotbalul pe care l-ai dus la perfecțiune!

”‼️Gândurile noastre se îndreaptă în aceste clipe către Mircea Lucescu. Legenda clubului nostru trece prin momente grele după ce astăzi de dimineață a suferit un infarct.

CS Dinamo a postat în social media un mesaj de încurajare pentru fostul selecţioner Mircea Lucescu , care a suferit vineri un infarct miocardic acut.

Pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical” , au transmis reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

”Revenim la comunicatul inițial al SUUB (n.r. - Spitalul Universitar de Urgență București) , precizând că în momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie.

Ce înseamnă ”infarct miocardic acut” - cât de gravă este starea lui Mircea Lucescu

Spitalul Universitar din București a anunțat astăzi că fostul selecționer Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut:

”În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare.

În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”.

Infarctul miocardic acut este o afecțiune acută extrem de periculoasă care rezultă în urma astupării (ocluziei) uneia dintre arterele coronare. Astuparea arterei se face printr-un tromb (cheag de sânge). Urmarea firească este aceea că porțiunea de miocard care era alimentată cu sânge de către acea arteră nu mai primește sânge oxigenat, ceea ce duce la necroza miocardică.

Este bine de știut că necroza nu se produce imediat după ocluzie. În mod normal începe să se manifeste cam la 20 de minute după aceea, apare în centrul zonei care nu mai este alimentată cu sânge. Întreaga zonă ajunge să fie necrozată cam în 4-6 ore. Dacă trombul (cheagul de sânge) este înlăturat în primele ore după atacul de cord, atunci fluxul de sânge prin această arteră este reluat, adică miocardul este irigat din nou (se numește reperfuzie miocardică). În acest caz, se stopează evoluția necrozei, iar aria afectată de infarct este limitată.

Acesta este motivul pentru care este recomandat ca pacientul cu infarct miocardic acut să ajungă foarte repede la un spital care poate efectua reperfuzia miocardică. La fel de important este ca simptomele infarctului să poată fi recunoscute, astfel pacientul are mai multe șanse de recuperare, explică MedLife.

În plus, ”un atac de cord poate fi fatal. Deși tratamentele pentru această afecțiune s-au îmbunătățit semnificativ, este esențial ca pacientul să ajungă cât mai repede la un spital capabil să gestioneze o astfel de urgență medicală”.