Fostul selecționer al României, ajuns la vârsta de 80 de ani, se afla deja internat la unitatea medicală din Capitală. În urmă cu trei zile, antrenorului i se montase un defibrilator cardiac, iar vineri, 3 aprilie, medicii plănuiau să îl externeze. La primele ore ale dimineții, Mircea Lucescu a acuzat însă o stare de rău și a fost transferat de urgență la secția de Terapie Intensivă, după ce a suferit un infarct.

Ioan Andone, apropiat al lui Mircea Lucescu, a aflat despre problemele medicale în timp ce se afla la Hunedoara. Acesta a încercat să ia legătura telefonic cu familia antrenorului, însă fără succes. Fostul dinamovist a precizat că a interacționat ultima oară cu „Il Luce” luni, cu puțin timp înainte de prima procedură medicală pe cord.

„Am aflat și eu. Chiar acum sunt la Hunedoara, alături de Romică Gabor, vorbeam aici. Suntem cu toții alături de el, îi dorim din suflet să treacă peste, pentru că este un moment greu. Bine că s-a întâmplat în spital și s-a intervenit rapid. Am vorbit ultima dată luni cu el, la prânz. M-a sunat pentru că a văzut apelul de la mine. Își făcuse analize și era bine. Nu avem ce să comentăm, Doamne Dumnezeule! Nu am reușit să vorbim nici cu soția sa și nici cu nepotul său. Nu au răspuns”, a spus Ioan Andone, potrivit DigiSport.

Comunicatul transmis de Spitalul Universitar

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București au emis un comunicat oficial prin care au transmis detalii despre situația medicală a lui Mircea Lucescu, dând asigurări că intervenția specialiștilor a fost una imediată.

„În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, au comunicat oficialii spitalului.