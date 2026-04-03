Internat de luni la Spitalul Universitar din București, fostul selecționer a suferit un infarct în cursul zilei de vineri, în care spera să fie externat. Medicii au reușit să-l salveze, iar acum ”Il Luce” se află într-o unitate specială pentru pacienții cu probleme cardicace.

Potrivit GSP.ro, Mircea Lucescu a fost transportat la secția USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici), unde este monitorizat constant de medici de specialitate.

Mircea Lucescu, atent supravegheat de medici

Spitalul Universitar a emis și un comunicat cu privire la situația medicală a celui mai galonat antrenor român, care primește, în această perioadă, ”îngrijiri medicale adecvate”.

"În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare.

În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, au transmis reprezentanții Spitalului Universitar.

Mircea Lucescu și-a încheiat ”mandatul” de selecționer

Lucescu trebuia să fie pe banca României și la Bratislava, la meciul pierdut cu Slovenia, scor 2-0, dar problemele de sănătate pe care le-a avut au dus la internarea sa la Spitalul Universitar.

Cel mai galonat antrenor român a condus naționala în ultimii doi ani și a avut un parcurs perfect în grupa din Nations League, cu șase victorii din tot atâtea partide, aspect care a permis ca România să joace la barajul de calificare la Cupa Mondială, acolo unde am întâlnit Turcia și am cedat, scor 1-0.