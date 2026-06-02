Pentru PSG, acesta este al doilea trofeu consecutiv, obținut după o finală în care Luis Enrique a aliniat exact aceeași jucători de câmp precum în ultimul act din ediția precedentă, cu Inter Milano (5-0).

Chiar dacă totul pare să meargă perfect la campioana Franței și a Europei, Luis Enrique vrea să-și întărească lotul și a pus ochii pe Yan Diomande (19 ani), extrema stângă a celor de la RB Leipzig.

Yan Diomande și-a dat acordul pentru un transfer la PSG

Atacantul ivorian și-a dat acordul pentru un transfer pe Parc des Princes, așa cum anunță jurnalistul Santi Aouna de la FootMercato, astfel că acum rămâne doar ca PSG să ajungă la un acord și cu clubul german, care l-a transferat anul trecut pentru 20 de milioane de euro pe Diomande.

Acum, cota sa de piață a ”explodat”. Site-urile de specialitate îl evaluează la o sumă fabuloasă, de 90 de milioane de euro.

În primul său sezon în Bundesliga, Dimonade a evoluat în 36 de partide, reușind să marcheze de 13 ori și să ofere alte zece pase decisive, cifre impresionante pentru un jucător de doar 19 ani.

Luis Enrique, într-o galerie selectă a antrenorilor din UCL

Luis Enrique (56 de ani), antrenorul formației pariziene, a cucerit pentru a treia oară Liga Campionilor, după triumful de anul trecut și cel alături de Barcelona în 2015.

Un singur antrenor este în fața sa în ierarhia câștigătorilor de UCL, respectiv Carlo Ancelotti cu 5 trofee (AC Milan 2003 și 2007, și Real Madrid 2014, 2022 și 2024).

Doar alți trei antrenori se pot lăuda cu trei Ligi ale Campionilor adjudecate. Tehnicienii respectivi sunt: Bob Paisley (Liverpool 1977, 1978 și 1981), Zinedine Zidane (Real Madrid 2016, 2017 și 2018) și Pep Guardiola (Barcelona 2009 și 2011, și Manchester City 2023).