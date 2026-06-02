Falimentul bate la ușă: suma pierdută de Hermannstadt după retrogradare, colosală!

Hermannstadt tocmai a dispărut din Superliga noastră pentru ediția 2026-2027. Sport.ro a oferit aici tabloul complet al competiției pentru noul campionat.

Drama sibienilor e că, nu doar că au retrogradat, dar ei riscă să nu mai figureze deloc pe harta fotbalului românesc. Pentru că, la cum arată situația financiară, agravată după ce echipa a ajuns în „B“, falimentul e un pericol real și incontestabil.

Banii de la Primărie erau condiționați de rămânerea în Superliga

În ultimele luni, jucătorii lui Dorinel Munteanu au fost neplătiți. Motivul? Sumele care ar fi trebuit să ajungă în conturi au fost aprobate cu întârziere de Primăria Sibiu. Într-un final, Agenda Sport 2026 a fost aprobată și, potrivit jurnaliștilor de la Ora de Sibiu, clubul s-a ales cu suma de 6,75 milioane de lei. Adică, aproximativ 1,350,000 de euro.

Din păcate pentru Hermannstadt, bugetul alocat de Primărie era condiționat de prezența în prima ligă. Iată ce specifica proiectul de hotărâre privind finanțarea clubului: „Pregătirea și participarea echipei de seniori AFC Hermannstadt în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal“.

O a doua lovitură, venită în urma retrogradării, e reprezentată de pierderea banilor din drepturile TV. Aici, clubul ar fi încasat peste un milion de euro din partea Ligii Profesioniste de Fotbal, dacă și-ar fi păstrat statutul de prim-divizionară.

Așadar, Hermannstadt a pierdut peste 2,3 milioane de euro după ce a picat „B“.