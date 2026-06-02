Falimentul bate la ușă: suma pierdută de Hermannstadt după retrogradare, colosală!

Falimentul bate la ușă: suma pierdută de Hermannstadt după retrogradare, colosală! Fotbal intern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

După patru ani la rând în Superliga românească, căderea în „B“ a venit în cel mai prost moment posibil din punct de vedere financiar.

TAGS:
Hermannstadtfalimentinsolventa
Din articol

Hermannstadt tocmai a dispărut din Superliga noastră pentru ediția 2026-2027. Sport.ro a oferit aici tabloul complet al competiției pentru noul campionat.

Drama sibienilor e că, nu doar că au retrogradat, dar ei riscă să nu mai figureze deloc pe harta fotbalului românesc. Pentru că, la cum arată situația financiară, agravată după ce echipa a ajuns în „B“, falimentul e un pericol real și incontestabil.

Banii de la Primărie erau condiționați de rămânerea în Superliga

În ultimele luni, jucătorii lui Dorinel Munteanu au fost neplătiți. Motivul? Sumele care ar fi trebuit să ajungă în conturi au fost aprobate cu întârziere de Primăria Sibiu. Într-un final, Agenda Sport 2026 a fost aprobată și, potrivit jurnaliștilor de la Ora de Sibiu, clubul s-a ales cu suma de 6,75 milioane de lei. Adică, aproximativ 1,350,000 de euro. 

Din păcate pentru Hermannstadt, bugetul alocat de Primărie era condiționat de prezența în prima ligă. Iată ce specifica proiectul de hotărâre privind finanțarea clubului: „Pregătirea și participarea echipei de seniori AFC Hermannstadt în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal“.

O a doua lovitură, venită în urma retrogradării, e reprezentată de pierderea banilor din drepturile TV. Aici, clubul ar fi încasat peste un milion de euro din partea Ligii Profesioniste de Fotbal, dacă și-ar fi păstrat statutul de prim-divizionară. 

Așadar, Hermannstadt a pierdut peste 2,3 milioane de euro după ce a picat „B“.

FC Voluntari - Hermannstadt, scor 3-0, în returul barajului pentru Superliga

  • Fc voluntari fc hermannstadt baraj superliga superbet 1062026 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ianis Stoica și Kevin Ciubotariu pot salva clubul

Aflată în insolvență, Hermannstadt are o ultima șansă de a „dribla“ falimentul. Concret, sibienii urmează să încaseze 1,3 milioane de euro, de la Estrela Amadora, pentru transferul lui Ianis Stoica, în vara anului trecut.

La această sumă poate fi adăugată alta, de 400,000 de euro, dacă va fi vândut Kevin Ciubotariu (22 de ani), fundaș stânga pentru care există mai multe oferte. De precizat că, în cazul lui Ciubotariu, suma de 400,000 de euro e una orientativă și reiese din evaluarea jucătorului de pe transfermarkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
ARTICOLE PE SUBIECT
Comportament de birjar: Dorinel Munteanu a înjurat ca la ușa cortului după ce a dus Hermannstadt în „B“
Comportament de birjar: Dorinel Munteanu a înjurat ca la ușa cortului după ce a dus Hermannstadt în „B“
„Am meritat să retrogradăm!” Dezamăgire mare la Sibiu după ce Hermannstadt a căzut în Liga 2
„Am meritat să retrogradăm!” Dezamăgire mare la Sibiu după ce Hermannstadt a căzut în Liga 2
FC Voluntari - Hermannstadt 3-0: Ilfovenii revin în Superligă după ce i-au umilit pe sibieni
FC Voluntari - Hermannstadt 3-0: Ilfovenii revin în Superligă după ce i-au umilit pe sibieni
ULTIMELE STIRI
A plecat de la Liverpool și semnează cu Real Madrid! Anunțul zilei în Spania
A plecat de la Liverpool și semnează cu Real Madrid! Anunțul zilei în Spania
Antrenorul îl cere pe Ștefan Târnovanu! O echipă de mare tradiție, gata să intre la negocieri cu FCSB
Antrenorul îl cere pe Ștefan Târnovanu! O echipă de mare tradiție, gata să intre la negocieri cu FCSB
Farul și-a găsit antrenor! Revenire de senzație în Superligă
Farul și-a găsit antrenor! Revenire de senzație în Superligă
Au bătut palma! PSG, aproape de primul transfer al verii
Au bătut palma! PSG, aproape de primul transfer al verii
Ce concurență pentru FCSB! Au trimis oferta: 1,5 milioane de euro
Ce concurență pentru FCSB! Au trimis oferta: 1,5 milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

Fotbalistul care l-a impresionat pe Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia: „Are un singur defect!”

Fotbalistul care l-a impresionat pe Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia: „Are un singur defect!”

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”



Recomandarile redactiei
A plecat de la Liverpool și semnează cu Real Madrid! Anunțul zilei în Spania
A plecat de la Liverpool și semnează cu Real Madrid! Anunțul zilei în Spania
Antrenorul îl cere pe Ștefan Târnovanu! O echipă de mare tradiție, gata să intre la negocieri cu FCSB
Antrenorul îl cere pe Ștefan Târnovanu! O echipă de mare tradiție, gata să intre la negocieri cu FCSB
Farul și-a găsit antrenor! Revenire de senzație în Superligă
Farul și-a găsit antrenor! Revenire de senzație în Superligă
Ce concurență pentru FCSB! Au trimis oferta: 1,5 milioane de euro
Ce concurență pentru FCSB! Au trimis oferta: 1,5 milioane de euro
Au bătut palma! PSG, aproape de primul transfer al verii
Au bătut palma! PSG, aproape de primul transfer al verii
Alte subiecte de interes
Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? "Nu vreau să iau decizii la cald!"
Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? "Nu vreau să iau decizii la cald!"
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
Fostul sponsor principal al FCSB, cea mai mare fraudă de asigurări din istoria României!
Fostul sponsor principal al FCSB, cea mai mare fraudă de asigurări din istoria României!
Echipa antrenată de Wayne Rooney se poate desființa! Derby County e îngropată în datorii
Echipa antrenată de Wayne Rooney se poate desființa! Derby County e îngropată în datorii
Vlad Rusu crede că "fotbaliștii români ar trebui să mai aibă un serviciu. Suntem la nivel de Islanda și Feroe, de care râdeam"
Vlad Rusu crede că "fotbaliștii români ar trebui să mai aibă un serviciu. Suntem la nivel de Islanda și Feroe, de care râdeam"
Situația dramatică în care se găsește Astra Giurgiu. Fosta campioană nu e nici vie, nici moartă
Situația dramatică în care se găsește Astra Giurgiu. Fosta campioană nu e nici vie, nici moartă
CITESTE SI
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

stirileprotv Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

protv Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!