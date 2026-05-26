FCSB își așteaptă starul înapoi: „E copilul nostru, doar la noi va juca în țară!“

Sport.ro a dezvăluit, încă de la finalul lunii aprilie, că formația bucureșteană ia în calcul readucerea unor jucători care au strălucit, la FCSB, dar au dat-o în bară, imediat după plecarea din Superliga noastră. Vorbim despre cuplul Florinel Coman (28 de ani) – Adrian Șut (27 de ani). Primul a eșuat, la Al-Gharafa (Qatar), în timp ce mijlocașul defensiv a devenit un „fotbalist de umplutură“, la Al-Ain (Emirate).

Mihai Stoica a confirmat: „Coman, dacă revine, va juca numai la FCSB“

În ceea ce îl privește pe Adrian Șut, arabii au anunțat deja că, aproape sigur, contractul său va fi reziliat. Iar în cazul lui Florinel Coman, acest anunț a fost făcut încă de acum trei luni, după cum Sport.ro a arătat aici.

Așadar, în cazul lui Coman, rămâne de văzut doar în ce condiții se va despărți de Al-Gharafa. Pentru că în joc e o sumă uriașă, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. Cert e că, dacă va obține rezilierea acordului pe cale amiabilă și va reveni în țară, Florinel va juca doar la FCSB. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, în cadrul intervenției sale, la Fanatik.

„Să vedem. Poate se întoarce Coman. Mai are un an de contract dar, dacă pleacă de acolo și nu pleacă în străinătate, pentru mine ar fi cea mai mare surpriză de când sunt în fotbal ca el să aleagă să meargă în România la altă echipă. Este al nostru. Dacă îl picturez în cap, îl picturez cu echipamentul de anul ăsta. E al nostru, nu are cum să meargă în altă parte. De câte ori a venit acasă, a venit la noi. Vine la meciuri. Se vede că îi e drag. E al nostru, e copilul nostru“, a spus Mihai Stoica.