Florinel Coman va împlini 28 de ani pe 10 aprilie, iar această aniversare îl prinde într-un moment tare ciudat.

În mod cert, din punct de vedere financiar, Coman e în apogeul carierei sale. Fiindcă nicăieri n-a câștigat un salariu atât de mare, precum cel pe care îl încasează acum, la Al-Gharafa (Qatar). Și sunt șanse mici ca, pe viitor, românul să-și egaleze actualul contract.

Pe de altă parte, din punct de vedere fotbalistic, Florinel și-a irosit ultimii doi ani din carieră. Pentru că, în Qatar, a avut o cădere incredibilă. Practic, fostul golgheter al FCSB-ului e de nerecunoscut acum. Dovadă și faptul că tocmai a ajuns la al 10-lea meci la rând pentru Al-Gharafa, fără gol și fără vreo pasă de gol!

Florinel Coman, notă mică într-o altă înfrângere

În această seară, în derby-ul din Qatar Stars League, Florinel a început meciul cu Al-Duhail pe bancă. Antrenorul Pedro Martins l-a aruncat în luptă, în minutul 59, la scorul de 2-2. Degeaba însă! Cu Coman pe teren, Al-Gharafa a pierdut cu 2-3, după ce a încasat un gol, în minutul 90+1, de la Almoez Ali.

După această înfrângere, încă una pentru Al-Gharafa, criza s-a adâncit. În ultimele 12 partide, în toate competițiie, „leoparzii“ au înregistrat 2 victorii și 10 înfrângeri!

Revenind la Coman, el a demonstrat, încă o dată, că traversează o formă foarte slabă. În meciul cu Al-Duhail, românul a fost notat cu 6,1 de Flashscore. Media echipei sale a fost de 6,2. În minutele petrecute pe teren, Coman a avut următoarele cifre:

*Dribblinguri: 0

*Atingeri ale balonului în careul advers: 1

*Atingeri ale balonului în total: 9

*Acuratețea paselor: 4 din 5 (80%)