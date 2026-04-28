Antrenorul italian Roberto Mancini a condus echipa Al Sadd către titlul de campioană a Qatarului la fotbal, câştigând astfel campionatul în trei ţări diferite, după ce a obţinut Scudetto de trei ori cu Inter Milano şi titlul în Premier League o dată cu Manchester City, transmite EFE.

Al Sadd cu Roberto Mancini, campioană

Mancini, care s-a alăturat clubului în noiembrie 2025, când l-a înlocuit pe spaniolul Felix Sanchez, mai are în palmares un titlu european cu echipa naţională a Italiei, 4 trofee în Cupa Italiei, unul în Cupa Angliei, unul în Cupa Turciei şi trei Supercupe, două în Italia şi una în Anglia.

În ianuarie, cu Al Sadd, italianul a cucerit UAE-Qatar Super Shield, care se dispută de regulă între campioana din Qatar Stars League şi campioana Emiratelor Arabe Unite.

Al Sadd a învins-o, luni, pe Al-Shamal cu 3-2, în etapa a 22-a, ultima, din Qatar Stars League, şi s-a clasat pe primul loc cu 45 de puncte, urmată de Al-Shamal 40, Al-Rayyan 38, Al-Gharafa 36, la care evoluează Florinel Coman, etc. Al-Arabi, antrenată de Cosmin Contra, a încheiat pe locul 7 (32 puncte), informează Agerpres.

Florinel Coman, un singur gol în ediția 2025-2026 din Qatar Stars League

Internaționalul român Florinel Coman a terminat cu un singur gol înscris în ditamai sezonul 2025-2026 din Qatar Stars League!

15 meciuri din 22 de etape și 1 gol reprezintă ”zestrea” lui Coman din campionat.

Românul a mai bifat o dezamăgire ieri, în ultima etapă. În meciul cu Al-Shahaniya, Coman a rămas pe banca de rezerve până în minutul 87. Antrenorul l-a aruncat în luptă, pentru trecerea timpului, în încercarea de a păstra avantajul de un gol de pe tabelă. Degeaba însă! După introducerea lui Coman, Al-Shahaniya a egalat, în minutul 90+10, iar Al-Gharafa – Al-Shahaniya s-a încheiat 1-1.

Până la finalul sezonului, Al-Gharafa are de jucat și o partidă cu Umm Salal, în sferturile Amir Cup. Meciul e programat pentru 1 mai. Dacă Al-Gharafa va pierde și va fi eliminată, atunci Coman va reveni acasă și va putea demara discuțiile cu Gigi Becali pentru o posibilă revenire la FCSB, în funcție de decizia arabilor.

Clasamentul final din Qatar Stars League