Mult a fost, puțin a rămas din calvarul fotbalistic pe care l-a trăit Florinel Coman, în Qatar! Pentru că din momentul în care a semnat cu Al-Gharafa, în vara anului 2024, lui Florinel i-a mers bine la un singur capitol: cel financiar.

Din punct de vedere sportiv însă, Coman a pierdut tot! Contactul cu fotbalul mare, echipa națională, dar și drumul spre poartă. Faptul că are un total de 6 goluri (!), la Al-Gharafa, în aproape doi ani, spune totul despre prăbușirea unui fotbalist care marca pe bandă, în România.

Florinel Coman poate câștiga trofeul de 4,5 milioane de dolari!

Chiar dacă e sub contract cu formația din Doha până în iunie 2027, aproape sigur, fostul star al FCSB-ului va încheia aventura sa, la Al-Gharafa, la capătul acestui sezon. Presa arabă a explicat deja motivele acestei situații, după cum Sport.ro a notat aici.

În acest moment, Coman mai are un meci de jucat în campionat, pe 28 aprilie, cu Al-Shahaniya, în ultima etapă din Qatar Stars League. Aici, Al-Gharafa a dat-o în bară: a fost în cursa pentru titlu, dar a căzut pe 5!

În acest context, ultima șansă a lui Coman, de a cuceri un trofeu cu Al-Gharafa, rămâne Amir Cup 2026. Aici, echipa e în sferturi, urmând să întâlnească Umm Salal pe teren propriu. Miza competiției, pe lângă cea sportivă, e și una financiară. Concret, dacă Florinel și colegii săi vor câștiga Amir Cup 2026, atunci federația le va oferi un cec în valoare de 4,500,000 de euro! Finalista se va alege cu jumătate din această sumă.

Coman, feblețea lui Gigi Becali

Având în vedere că aventura arabă a lui Coman se apropie de final, rămâne de văzut următorul pas pe care îl va face fotbalistul de 28 de ani.

În cazul în care va reuși „evadarea“ din Qatar printr-o reziliere amiabilă a contractului, atunci Coman va avea varianta unei reveniri, la FCSB, în condițiile în care e printre preferații patronului Gigi Becali. Acesta l-a și sfătuit să stea cât mai mult în zona arabă și să se întoarcă, la FCSB, doar după ce va valorifica la maxim posibilitatea financiară pe care a avut-o, odată cu transferul său în Qatar.