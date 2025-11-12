„Executantul“ lui Becali, alături de Coelho, la Craiova: stafful portughezului are un nume-surpriză

Așa cum se întâmplă peste tot, odată cu schimbarea antrenorului apar schimbări și în restul staffului tehnic. În acest sens, Coelho a sosit, în Bănie, cu o mare surpriză.

Echipa de pe locul 4, rămasă fără Rădoi, a fost nevoită să se miște repede și așa s-a ajuns la numirea portughezului Filipe Coelho (45 de ani). Prezentarea noului „principal“ a fost oferită de Sport.ro aici.

Toni Petrea, fostul „principal“ de la FCSB devine „secund“, la Craiova

La un moment dat, s-a zvonit că Filipe Coelho n-ar deține licența PRO, necesară pregătirii echipelor din Superliga noastră din postura de „principal“. Acest scenariu e însă demontat de CV-ul tehnicianului lusitan disponibil pe transfermarkt.com. Aici, se vede clar că Filipe Coelho e posesor de „UEFA Pro Licence“.

Surpriza, în ceea ce îl privește pe Coelho, e că el îl va avea în staff pe Anton Petrea (50 de ani). Acesta va fi secundul portughezului, după ce a avut două mandate de „principal“, la FCSB, între 2020-2022. Ce-i drept, a fost executantul lui Gigi Becali, punând în aplicare deciziile tehnico-tactice ale acestuia. Adică, ce fac acum Mihai Pintilii și Elias Charalambous.

După cele 77 de meciuri pe care și le-a trecut în CV, ca antrenor principal al FCSB-ului, Petrea și-a încercat norocul, la Chindia și la Universitatea Cluj. Pe prima formație a dus-o în liga a doua, în 2023, în timp ce, la Cluj, a rezistat 6 partide: 1 victorie, 3 egaluri, 2 înfrângeri.

În ultima perioadă, Toni Petrea a fost director tehnic, la Daco-Getica, plecând de aici, în iunie.

Alături de Petrea, din stafful lui Coelho vor face parte și Daniel Tudor (antrenor de portari) și Bogdan Merișanu (preparator fizic).

