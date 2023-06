Lovitura dată de U Cluj pe piața transferurilor. Petrea va avea un fotbalist cu trei Cupe ale României în portofoliu

Anton Petrea, noul antrenor al "Șepcilor Roșii", a cerut transferuri, iar șefii lui U s-au conformat. Petrea îl are de azi în lot pe Radoslav Dimitrov, un fotbalist cu peste 200 de partide în eșalonul de elită al fotbalului românesc, ultima dată jucător la Sepsi Sfântu Gheorghe, formația care a terminat sezonul pe locul șase în play-off.

U Cluj mută pe piața transferurilor

"FC Universitatea Cluj bifează o nouă mutare și îl transferă pe Radoslav Dimitrov. Fundașul dreapta bulgar vine de la Sepsi OSK, are trei Cupe ale României câștigate, o Supercupă și peste 200 de meciuri în Superliga", au scris cei de la U Cluj, pe siteul oficial.

Dimitrov rămăsese săptămâna trecută liber de contract după despărțirea de Sepsi. Era unul dintre preferații lui Cristiano Bergodi, fostul antrenor al covăsnenilor.

Ce spunea recent bulgarul Dimitrov

”Au fost patru ani foarte frumoşi, aici, la Sepsi. Le mulţumesc tuturor. Am câştigat Cupa şi am prins play-off-ul, aşa consider că a fost un an foarte bun pentru mine şi pentru echipă. Să câştigăm Cupa a fost un sentiment foarte frumos, cu toţi am muncit pentru acest trofeu.

(n.r. Ai raspunde afirmativ la o ofertă din Superligă?) Cred că dupa 8 ani de Liga 1 în România m-am adaptat foarte bine, este ca a doua casă a mea şi sper să rămân dacă vine ofertă. Sunt multe echipe bune şi sunt deschis la orice ofertă!”, a declarat Dimitrov, pentru Orange Sport.