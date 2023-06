Sezonul recent încheiat s-a încheiat nefericit pentru Anton Petrea, care a retrogradat în ultima etapă cu Chindia Târgoviște, chiar la inaugurarea noului stadion. Însă, tehnicianul și-a găsit rapid un nou angajament și a semnat cu U Cluj, după ce Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că nu va mai continua pe banca tehnică a „șepcilor roșii”.

Cel mai important trofeu al lui Toni Petrea e reprezentat de un eșec rușinos al FCSB-ului

Odată cu startul în noua aventură, Toni Petrea a oferit un interviul pentru rețelele de social media ale clubului. Întrebat de cel mai important moment din cariera de jucător, acesta a reamintit de eșecul rușinos al clubului patronat de Gigi Becali în șaisprezecimile Cupei României, când în sezonul 2005-2006, Mirel Rădoi și ai săi coechipieri au fost eliminați de echipa a doua a Rapidului la loviturile de departajare.

„În mare parte am jucat în Liga 2 cel mai mult. Cred că a fost un moment în care am jucat în fazele eliminatorii ale României, eram la echipa a doua a Rapidului, și am eliminat Steaua la penalty-uri. Cred că ăla a fost cel mai important moment pentru mine”, a declarat Anton Petrea, într-un interviu acordat paginii oficiale a lui U Cluj.

Paradoxal, singurul trofeu al lui Toni Petrea din antrenorat a fost cucerit cu FCSB. În sezonul 2019-2020 a triumfat în Cupa României. În alte două rânduri a ratat șansa de a cuceri campionatul, tot cu clubul roș-albastru, în detrimentul lui CFR Cluj.