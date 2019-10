EXCLUSIV | Talpan il distruge pe Cornel Dinu: "Batranel iesit la pensie! Sa-si vada de viata lui!" Raspunsul juristului CSA pentru "Mister"

"Talpan are un nume predestinat esecului! Poate stie ceva carte, dar ma indoiesc", a afirmat Cornel Dinu in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, i-a raspuns lui Cornel Dinu. Acesta a reactionat si a raspuns in dialogul cu reporterul ProTV si www.sport.ro

Florin Talpan: "Dinu sa-si vada de nepotei si de familie!"

"Eu chiar nu ii inteleg pe unii pensionari asa ca Dinu! In loc sa isi faca viata frumoasa, sa se ocupe de familie si nepotei, sau de vacante in zone exotice, se ocupa de viata altora! Eu stiu ca toata cariera mea am avut doar rezultate exceptionale. Nu sunt obsedat de nimic. Ca cetatean roman respect legile si Constitutia. Si respect si hotararile judecatoresti. Cum toti suntem egali in fata legii, ar trebui ca toti sa le respete! Stiu si multa carte, pentru ca toata viata am invatat. Nu iau in consideratie afirmatiile unui batranel iesit la pensie! Fiecare sa isi vada de viata lui", a spus Florin Talpan pentru www.sport.ro