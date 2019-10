Victor Piturca a devenit BUNIC! Superba Christina Ich a nascut zilele trecute un baietel 

Fiul lui Victor Piturca i-a daruit un nepotel antrenorului Craiovei.

Logodnica lui Alexandru Piturca, Christina Ich a nascut un baietel perfect sanatos. La doar cateva zile de la nastere, Christina s-a afisat pe contul oficial de Instagram impreuna cu bebelusul pe care il tinea in brate.

Superba, pozitiva si charismatica, Ich a glumit pe seama siluetei ei:

"Am inviat din morti. Ce sa va zic, pot sa va spun ca dupa ce nasti, nu ramai cu burta mai deloc. Mi se vad si primele patratele, nu stiu cum. Cred ca am dat jos de la spital pana aici 10 kg

Am avut o saptamana groaznica, m-am pus pe picioare. Important e ca sunt bine", a spus Christina pe contul oficial de Instagram.

Victor Piturca mai are o fata, Claudia Florentina Naboiu in varsta de 38 de ani si un baietel, facut cu Vica Blochina, Edan Piturca, in varsta de 12 ani.