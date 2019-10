EXCLUSIV | S-a incheiat intalnirea Negoita - Catarama! Candidatul la presedintia Romaniei, gata sa ia clubul! PRIMA REACTIE

Ionut Negoita si Viorel Catarama s-au intalnit astazi.

Ionut Negoita vinde pachetul majoritar de actiuni al lui Dinamo. El spune ca renunta la 51% din actiuni contra sumei de 1 leu. Conditia este ca afaceristul interesat de preluarea clubului sa faca o infuzie imediata de 500.000 euro si sa rezolve problema datoriilor de 1.800.000 euro.

EXCLUSIV | Viorel Catarama: "Negoita e foarte bine intentionat"

Viorel Catarama s-a intalnit astazi cu Ionut Negoita. www.sport.ro a obtinut o prima reactie din partea afaceristului care candideaza si la functia de presedinte al Romaniei.

"Am discutat cu domnul Negoita, o discutie foarte buna. Mi s-au pus la dispozitie toate informatiile solicitate, urmeaza ca in perioada imediat urmatoare sa se faca un due-diligence complet. Am constatat ca actualul proprietar al clubului Dinamo este bine intentionat, fiind inclusiv de acord cu cotarea clubului la bursa", a spus Viorel Catarama.