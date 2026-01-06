INTERVIU Emilian Dolha, apariție rară: "Ea e minunea mea, are 18 ani!" + Pasiunea pentru body-building: "Încerc să fiu cea mai bună versiune a mea"

Antrenor de portari la Concordia Chiajna, Emilian Dolha își întreține și la 46 de ani pasiunea pentru body-building. Nu lipsește o zi din 'regatul greutăților' și răspunde ferm când e întrebat cât timp va mai merge la sala de fitness. I s-a propus chiar să devină instructor, dar a refuzat politicos. Atent la alimentație, Ema are un program strict de pregătire. Nu se abate nicio clipă! Doar o persoană l-ar putea face, poate, să se oprească cinci minute din cursa de anduranță printre barele încărcate cu 'tone': fiica lui, Sara. "Ea e minunea mea, cea mai mare realizare".

Dolha: "Sara are 18 ani, e minunea mea. Pentru ea sunt 'tati'. Atât"

Vorbește-mi și despre Sara!
Are 18 ani, e minunea mea, e singura realizare cu adevărat importantă a vieții mele. E o tânără femeie care încearcă să-și urmeze visurile. 

Reușitele din fotbal trec pe plan secundar când e vorba despre ea?
Pentru ea sunt tati și atât. Nu pare interesată de cariera mea, de fotbalul meu. Când suntem împreună vorbim 99 la sută din timp despre ea și ce-și dorește ea, despre realizări, nereușite. Îmi pun toată priceperea în încercarea da a o ajuta să devină o persoană mai bună, ăsta-i principalul meu rol. Nu de a-i facilita o viață ușoară. Da, o viață ușoară, dar cu responsabilități. 

"Mama ei e cea mai bună mamă din lume. S-a sacrificat pentru a nu-i lipsi ceva"

Au fost momente când erai la antrenamente și simțeai că fata ta are o problemă. Te mai puteai concentra pe ce faci? 
(momente de pauză, ochii îi lăcrimează) N-a fost pentru sport. E stângace, e ca maică-sa, de mână stângă. Știi de ce n-am simțit o apăsare? N-am simțit foarte mult o apăsare când nu eram lângă ea pentru că mama ei (n.r.: Liliana) e cea mai bună mamă din lume. Mereu s-a sacrificat să nu-i lipsească ceva.

OK, dacă o întreb despre lipsa absenței paterne, cu siguranță o fi simțit... draga de ea! Mi-a mai zis: 'tati, mi-e dor de tine, hai acasă' Cred că maică-sa o mai oprea pentru că știa că mă afectează pentru că știa că trebuie să-mi fac meseria foarte bine acolo unde eram. 

Ai fost numărul 1 la capitoul portari în Polonia. Cât de puternică era Wisla?
La Wisla era o echipă foarte puternică, când erau acțiuni la echipa națională se golea vestiarul, la un moment dat, mă întrebam: 'unde-s toți?'. Șase-șapte jucători erau la echipa mare, câțiva la tineret. Michael Thwaite și Jakob Burns mergeau la naționala Australiei.

Erau mereu stadioane pline, Wisla juca cu casa închisă. La Wisla erau mai mulți fani studenți, tineri, copii ok. La KS Cracova nu era bine deloc. Am fost atenționați (n.r.: - despre suporteri), dar cu mine n-aveau treabă. Mergeam la sala de forță cu Cristi Pojar (n.r.: - secundul lui Dan Petrescu la Wisla), erau fani ai Cracoviei, dar m-au ajutat să facem exercițiile, n-aveam probleme cu ei. Nici ei cu mine.

  • Dolha a fost cel mai bun portar din Polonia în 2006
  • Ema Dolha are 46 de ani și e antrenor de portari la Concordia Chiajna

Dolha și pasiunea pentru body-building. "Ce vede lumea e partea frumoasă" / "5.000 de calorii zi de zi"

De când ești pasionat de body-building, cum ți s-a schimbat viața?
Ce vede lumea e partea frumoasă. Partea grea e dieta, volumul de calorii, să ajungi să mânânci 5.000 de calorii, zi de zi. O porție de orez cu pui are 400 de calorii, depinde cât pui, ton, trebuie să mănânci foarte mult. Apoi e biochimie, substanțele... cum le pui, să fii în punctul cel mai înalt pe scenă, pentru că apoi devii fad. 

De unde pasiunea?
Mi s-a spus la fotbal că trebuie să ai mușchi, putere. În timp mi-am dat seama că e vorba de forță și viteză. Ai nevoie de putere, să-ți îmbunătățești calitatea motrică determinată de genetic. Viteza trebuie să fie ajutată de forță. Ulterior a fost un mod de mă liniști după ce am terminat cu fotbalul, după frustrări, după multe probleme acumulate în cap. 

Dolha, în sala de forță. "Îmi pun căștile, nu văd pe nimeni, nu ascult pe nimeni"

Te-ai gândit să devii instructor?
Mi s-a zis, dar nu cred că e de mine așa ceva. Mă duc, încerc să fiu cea mai bună versiune a mea în fiecare zi, îmi pun căștile, nu văd pe nimeni, nu ascult pe nimeni, îmi văd de ale mele. 

Te recunosc fanii din fotbal?
Din ce în ce mai puțini în ultima perioadă

Mai puțini. Ce-ți spune asta?
Trecut-au anii...

Poate s-a mărit masa musculară.
Nu m-am gândit la asta. Am îmbătrânit... Apropo, și tu ai îmbătrânit!

Trec anii...
Așa e, da.

Ema Dolha: "Mă voi duce la sală cât voi trăi!"

Câte genuflexiuni faci cu bara cu greutăți?
Cel mai mult am făcut cu 200 kg greutatea maximă, acum 100 kg - mă doare spatele. E volumul de muncă, câte faci, câte seturi. Acum mă antrenez mult mai deștept. Am trecut prin accidentări multe, triceps rupt... Mă duc mai mult în sală, simt că mă ia valul.

Până la ce vârstă te vei duce la sală?
Cât voi trăi, nu văd viața fără sport, fără pasiunea din sală pentru a deveni un tip mai bun.

"Îmi pare rău de Horațiu Moldovan"

Vreau să vorbim puțin și despre naționala României. Avem șanse cu Turcia în baraj?
Oamenii încearcă să fie buni, competitivi. Uneori reușesc, alteori mai puțin. Sunt convins că toți cei care ajung la națională sunt concentrați în fiecare zi. Cred asta. Le doresc mult succes. Îmi pare rău de Horațiu Moldovan, îmi pare rău că s-a făcut tam-tam pe acel gol. E vreunul care n-a făcut o țigăneală de aia? Recomandarea mea e să o mai facă o dată. Dar să nu ia gol! 

Mulți îl văd pe Târnovanu titular la națională. 
Are calități. 

Spune-mi preferații tăi la capitolul de portari. Eu zic Hans van Breukelen și Michel Preud'homme. 
Eu zic Rinat Dasaev și Sergio Goycoehea. L-am văzut la Coppa del Mondo cum a apărat, l-a înlocuit pe Pumpido după accidentare. Săream pe pietre sau pe canapeaua mamei vrând să-l imit pe Goycoechea.

Cum e mama ta?
Mama e bine, în Turda.

Turda cum arată azi?
S-au făcut îmbunătățiri, drumurile sunt bune, pentru că erau horror. Recomand salina (n.r.: Salina Turda), e ceva frumos.

Top 3 executanți de penalty-uri din România. Claudiu Niculescu e pe locul al doilea

Îți mai adresez două întrebări-fulger. George Copos sau Nicolae Badea? 
Cu respect enorm pentru amândoi, Copos m-a marcat pentru că eram mai tânăr. 

Cel mai bun executant de penalty-uri român pe care l-ai întâlnit?
Jean Barbu. Pe doi e Claudiu Niculescu, pe trei Caramarin. 

