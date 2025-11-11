Fostul portar de la Dinamo și Rapid a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro și a vorbit despre momentele importante din carierea sa de jucător, dar a abordat și subiecte din viața cotidiană.

Emilian Dolha îi poate lua titlul de „Arnold de România” lui Bogdan Stelea



Emilian Dolha a dezvăluit că sportul este în continuare pasiunea sa, chiar și după retragerea din fotbal.

Fostul portar nu își vede viața fără sport, iar orele petrecute la sală se văd în felul în care arată Dolha la 46 de ani.



„La fotbal trebuie să ai mușchi, să ai putere. Nu îmi văd viața fără sport, fără pasiunea aia din sală”, a spus Emilian Dolha la Poveștile Sport.ro.

