GALERIE FOTO Îi poate lua titlul lui Stelea de „Arnold de România"! Cum arată fostul fotbalist

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emilian Dolha a fost invitat în emisiunea Povestile Sport.ro.

Fostul portar de la Dinamo și Rapid a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro și a vorbit despre momentele importante din carierea sa de jucător, dar a abordat și subiecte din viața cotidiană.

Emilian Dolha îi poate lua titlul de „Arnold de România” lui Bogdan Stelea 

Emilian Dolha a dezvăluit că sportul este în continuare pasiunea sa, chiar și după retragerea din fotbal. 

Fostul portar nu își vede viața fără sport, iar orele petrecute la sală se văd în felul în care arată Dolha la 46 de ani.

„La fotbal trebuie să ai mușchi, să ai putere. Nu îmi văd viața fără sport, fără pasiunea aia din sală”, a spus Emilian Dolha la Poveștile Sport.ro.

Emilian Dolha, despre momentul în care a pierdut locul de titular în poarta lui Rapid București

Întrebat de Andru Nenciu, prezentatorul emisiunii Poveștile Sport.ro, ce i-a spus lui Dani Coman, în momentul în care în poarta Rapidului s-a făcut rocada, Emilian Dolha a replicat:

„Nimic! Muream în mine. Nu am acceptat, nu am știut să reacționez. Nu am fost un bun pierzător, poate că de-aia nici nu mă bucuram la succes, când îl aveam,” a punctat Emilian Dolha, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Cât despre succesul lui Dani Coman de a-i fi luat locul în poartă, Emilian Dolha a avut un răspuns de gentleman: „Chapeau bas! Respect!”, a spus, scurt, Dolha.

