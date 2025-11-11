Emilian Dolha (46 de ani) și-a amintit exact și amănunțit un penalty pe care l-a apărat în detrimentul fostului coleg, Ionel Dănciulescu, într-un meci, Dinamo București - Gloria Bistrița, încheiat cu victoria oaspeților, pe Arena Națională.

Bistrițenii s-au impus cu 2-1, într-un meci desfășurat în 19 octombrie 2012, chiar dacă, în minutul 76 al acelei partide, Ionel Dănciulescu a avut șansa egalării.

„Danciule, te rog frumos, nu bate tu, frate! Te rog frumos, frate!”

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Emilian Dolha a dezvăluit că, dintre foștii colegi de la Dinamo București, ține legătura cu Ionel Dănciulescu.

„Cu cine țin legătura - și e o persoană dragă sufletului meu -, eu îi zic 'legenda', pentru mine e o legendă în adevăratul sens al cuvântului, Ionel Dănciulescu.

Am jucat un Dinamo - Bistrița; a fost 2-0 pentru noi, s-a făcut 2-1, iar, după s-au urcat pe noi, îți dai seama.

Dolha: „Dănciulescu, legendă în adevăratul sens al cuvântului.”

M-am dus la Ionel și i-am dat mingea. Poate să îți confirme că așa i-am zis: 'Danciule, te rog frumos, nu bate tu, frate! Te rog frumos, frate!' El era în căutarea recordului de goluri. 'Frate, nu da, te rog!', i-a repetat Emilian Dolha, implorându-l, după cum s-a destăinuit în exclusivitate pentru Sport.ro.

„S-a uitat așa la mine... știa că îl cunosc. Știam, bătusem mii de penalty-uri cu el, la propriu. Și s-a încăpățânat. Probabil, el fusese desemnat de antrenor, și-a asumat responsabilitatea și a ratat,” a declarat Emilian Dolha, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

