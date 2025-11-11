VIDEO EXCLUSIV Emilian Dolha dezvăluie dedesubturile unui penalty ratat de Ionel Dănciulescu, într-un Dinamo - Gloria Bistrița 1-2: ce l-a rugat

Emilian Dolha dezvăluie dedesubturile unui penalty ratat de Ionel Dănciulescu, &icirc;ntr-un Dinamo - Gloria Bistrița 1-2: ce l-a rugat Fotbal intern
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emilian Dolha povestește ce l-a rugat pe Ionel Dănciulescu, înainte să-i apere un penalty care a făcut-o pe Dinamo să piardă în fața Bistriței.

Emilian DolhaIonel DanciulescuPoveștile sport.roDinamo BucurestiGloria Bistrita
Emilian Dolha (46 de ani) și-a amintit exact și amănunțit un penalty pe care l-a apărat în detrimentul fostului coleg, Ionel Dănciulescu, într-un meci, Dinamo București - Gloria Bistrița, încheiat cu victoria oaspeților, pe Arena Națională.

Bistrițenii s-au impus cu 2-1, într-un meci desfășurat în 19 octombrie 2012, chiar dacă, în minutul 76 al acelei partide, Ionel Dănciulescu a avut șansa egalării.

„Danciule, te rog frumos, nu bate tu, frate! Te rog frumos, frate!”

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Emilian Dolha a dezvăluit că, dintre foștii colegi de la Dinamo București, ține legătura cu Ionel Dănciulescu.

„Cu cine țin legătura - și e o persoană dragă sufletului meu -, eu îi zic 'legenda', pentru mine e o legendă în adevăratul sens al cuvântului, Ionel Dănciulescu.

Am jucat un Dinamo - Bistrița; a fost 2-0 pentru noi, s-a făcut 2-1, iar, după s-au urcat pe noi, îți dai seama.

Dolha: „Dănciulescu, legendă în adevăratul sens al cuvântului.”

M-am dus la Ionel și i-am dat mingea. Poate să îți confirme că așa i-am zis: 'Danciule, te rog frumos, nu bate tu, frate! Te rog frumos, frate!' El era în căutarea recordului de goluri. 'Frate, nu da, te rog!', i-a repetat Emilian Dolha, implorându-l, după cum s-a destăinuit în exclusivitate pentru Sport.ro.

„S-a uitat așa la mine... știa că îl cunosc. Știam, bătusem mii de penalty-uri cu el, la propriu. Și s-a încăpățânat. Probabil, el fusese desemnat de antrenor, și-a asumat responsabilitatea și a ratat,” a declarat Emilian Dolha, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Cu peste două sute de meciuri apărate în campionatele României și Poloniei sau Cupa UEFA, Emilian Dolha rămâne cunoscut ca unul dintre cei mai talentați portari văzuți în fotbalul autohton, după anul 2000.

Invitat de Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul portar al cluburilor Rapid și Dinamo București nu s-a ferit să își arate degetele rupte și să povestească fiecare dintre momentele ghinioniste care i-au marcat cariera de portar.

„Asta-i charisma mea acum. Simte-l, că e mai rece decât celelalte,” spune Emilian Dolha, capabil să se amuze de propria durere.

A jucat la o zi după ce și-a rupt degetul, în timpul unui antrenament

E vorba despre degetul mic al mâinii drepte, rupt de Emilian Dolha în timpul unui antrenament. „Ne antrenam cu mingea de rugby, pentru reacție, am pus mâna, iar mingea, fiind mai ovală, s-a dus,” a punctat Emilian Dolha, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

„Ce adrenalină? Mi s-a zbârlit părul pe mine,” a adăugat Dolha, transmițând modul în care a perceput durerea acută, pe moment. „Dar am jucat, a doua zi,” a adăugat Dolha.

„M-am dus la un croitor, i-am zis să-mi rupă mănușa și să mi-o facă cu patru degete.”

„Ăsta e mai funky,” continuă Emilian Dolha, arătând degetul trei al mâinii stângi. „Eram la U Cluj, pe final de carieră. A venit o minge aiurea, am și luat gol. Îmi venea să mor. Mi l-am și rupt.

Asistentul mi-a zis că nu am nimic. 'Bă, ești nebun? Cum n-are nimic?', i-am spus asistentului ăluia. 'Nu vezi că așa stă?' Era gogoloi.

Țin minte că m-am dus la un croitor, i-am zis să-mi rupă mănușa și să mi-o facă cu patru degete. Și îmi legam mâna cu leucoplast, o prindeam și doar din asta mă durea fantastic de rău. Ce să mă operez? L-am lăsat așa,” a mai spus Dolha.

Arătând către degetul mic al mâinii stângi, Emilian Dolha a precizat: „Ăsta e de la prima operație, la cot,” a completat fostul portar, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Emilian Dolha a ieșit campion al României, cu Rapid București, în 2003.

În prezent, Dolha este antrenor de portari la Concordia Chiajna, club care își dorește revenirea în Superligă.

