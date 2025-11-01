Din articol Emilian Dolha își povestește cele mai dure momente ale carierei

Cu peste două sute de meciuri apărate în campionatele României și Poloniei sau Cupa UEFA, Emilian Dolha rămâne cunoscut ca unul dintre cei mai talentați portari văzuți în fotbalul autohton, după anul 2000. Invitat de Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul portar al cluburilor Rapid și Dinamo București nu s-a ferit să își arate degetele rupte și să povestească fiecare dintre momentele ghinioniste care i-au marcat cariera de portar. Emilian Dolha își povestește cele mai dure momente ale carierei



„Asta-i charisma mea acum. Simte-l, că e mai rece decât celelalte,” spune Emilian Dolha, capabil să se amuze de propria durere. A jucat la o zi după ce și-a rupt degetul, în timpul unui antrenament E vorba despre degetul mic al mâinii drepte, rupt de Emilian Dolha în timpul unui antrenament. „Ne antrenam cu mingea de rugby, pentru reacție, am pus mâna, iar mingea, fiind mai ovală, s-a dus,” a punctat Emilian Dolha, în emisiunea Poveștile Sport.ro. „Ce adrenalină? Mi s-a zbârlit părul pe mine,” a adăugat Dolha, transmițând modul în care a perceput durerea acută, pe moment. „Dar am jucat, a doua zi,” a adăugat Dolha.

Emilian Dolha

„M-am dus la un croitor, i-am zis să-mi rupă mănușa și să mi-o facă cu patru degete.” „Ăsta e mai funky,” continuă Emilian Dolha, arătând degetul trei al mâinii stângi. „Eram la U Cluj, pe final de carieră. A venit o minge aiurea, am și luat gol. Îmi venea să mor. Mi l-am și rupt. Asistentul mi-a zis că nu am nimic. 'Bă, ești nebun? Cum n-are nimic?', i-am spus asistentului ăluia. 'Nu vezi că așa stă?' Era gogoloi. Țin minte că m-am dus la un croitor, i-am zis să-mi rupă mănușa și să mi-o facă cu patru degete. Și îmi legam mâna cu leucoplast, o prindeam și doar din asta mă durea fantastic de rău. Ce să mă operez? L-am lăsat așa,” a mai spus Dolha. Arătând către degetul mic al mâinii stângi, Emilian Dolha a precizat: „Ăsta e de la prima operație, la cot,” a completat fostul portar, în exclusivitate pentru Sport.ro. Emilian Dolha a ieșit campion al României, cu Rapid București, în 2003. În prezent, Dolha este antrenor de portari la Concordia Chiajna, club care își dorește revenirea în Superligă.

