Edi Iordănescu se poate duela cu Răzvan Lucescu! Ofertă din Grecia pentru fostul antrenor de la FCSB 

Antrenorul și-a reziliat contractul pe data de 14 noiembrie, iar de atunci nu și-a găsit încă o echipă, numele său apărând și pe listele cu posibili înlocuitori ai lui Mirel Rădoi. Cu toate astea, Iordănescu a dezvăluit că nu a primit nicio ofertă din partea Federației Române de Fotbal.

Ofertă din Grecia pentru Iordănescu Jr.



Edward Iordănescu a primit însă o ofertă de la o echipă din prima ligă din Grecia, informează Fanatik. Atromitos este echipa interesată de fostul antrenor de la FCSB, care nu trece prin cea mai bună formă în acest sezon.

Atromitos se află pe locul 14, penultimul, în clasamentul primei ligi din Grecia și a bifat o singură victorie în ultimele cinci meciuri. Conducerea clubului îl vede pe Edward Iordănescu drept potrivit pentru a salva echipa, însă tehnicianul român ar fi reticent.

Conform sursei citate, antrenorul nu este convins din cauza situației în care se află echipa, preferând să semneze cu o echipă care poate să câștige trofee

Plecarea de la FCSB, explicată de Iordănescu



Antrenorul a vorbit recent și despre despărțirea de gruparea roș-albastră, acolo unde avea o serie de opt meciuri consecutive fără înfrângere.

„Poate și cu o doză de naivitate, pentru că am crezut în anumite lucruri. În ciuda contextului foarte greu, echipa învățase din nou să muncească împreună, să câștige. Sigur, erau lipsuri la estetica jocului, dar ținând cont de câte probleme am avut, cred că era doar un pretext pentru ca patronul să controleze totul.

E dreptul lui, dar nu având la bază promisiunile făcute mie. Mi-aș fi dorit să am continuitate acolo, am pus mult suflet, începusem o muncă. S-a redresat echipa, aveam foarte mare încredere că împreună cu jucătorii putem să ne batem cu șanse reale pentru titlu. Dacă aș fi avut continuitate și acolo, probabil că ar fi fost un an foarte bun pentru mine”, a spus Iordănescu pentru Digi Sport.