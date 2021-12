Edi Iordănescu a vorbit despre oferta de a prelua naționala: „Am avut un contact, cu Stoichiță vorbesc des”

Cotractul lui Mirel Rădoi cu echipa națională a expirat pe 30 noiembrie, iar de atunci, Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu caută un nou selecționer. Doar că oficialii FRF au fost refuzați, pe rând, de către Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu.

Aflat pe lista finală, alături de Adrian Mutu, Adrian Ursea și Ladislau Boloni, Edi Iordănescu a precizat că a fost contactat de directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, însă nu i s-a făcut o propunere concretă.

Iordănescu: „Faptul că sunt pe o listă nu contează”

„Nu am ofertă de la echipa națională, nu m-am întâlnit cu președintele Federației. Am avut un oarecare contact, dar nu vreau să dezvălui. Așa este normal, să fie făcute liste. Când vine vorba de echipa națională, trebuie atenție, înțelepciune. Pe mine mă intereseaza lucrurile concrete, faptul că sunt pe o listă nu contează. Cu Mihai Stoichiță vorbesc destul de des, am vorbit și când eram la FCSB.

E îmbucurător că am fost votat în Comisia Tehnică. Mă bucură, dar viața merge înainte. Eu trebuie să văd în ce direcție merg. Probabil voi alege o plecare în străinătate, asta mi-am dorit când am plecat de la CFR”, a declarat Edi Iordănescu pentru digisport.

Ultima experiență a antrenorului a fost la FCSB, unde în 12 meciuri a obținut 8 victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri, dintre care una la masa verde, 0-3 cu FC Voluntari, în Cupa României, din cauza numeroaselor cazuri de COVID-19.