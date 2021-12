Edi Iordănescu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a fost înlăturat de la FCSB

Demiterea antrenorului a fost una surprinzătoare, ținând cont de faptul că echipa avea o serie de rezultate foarte bună, cu opt parte fără înfrângere, dintre care doar un rezultat de egalitate.

Între Edi Iordănescu și Gigi Becali au existat mai multe contre în acea perioadă, iar fiecare dintre ei și-a susținut părerea la momentul respectiv despre ceea ce s-a întâmplat între ei.

La o lună și jumătatea de la plecarea de la FCSB, antrenorul a vorbit despre experiența trătită la club, dar și despre motivul care consideră că a stat la baza demiterii lui.

"Poate și cu o doză de naivitate, pentru că am crezut în anumite lucruri. În ciuda contextului foarte greu, echipa învățase din nou să muncească împreună, să câștige. Sigur, erau lipsuri la estetica jocului, dar ținând cont de câte probleme am avut, cred că era doar un pretext pentru ca patronul să controleze totul.

E dreptul lui, dar nu având la bază promisiunile făcute mie. Mi-aș fi dorit să am continuitate acolo, am pus mult suflet, începusem o muncă. S-a redresat echipa, aveam foarte mare încredere că împreună cu jucătorii putem să ne batem cu șanse reale pentru titlu. Dacă aș fi avut continuitate și acolo, probabil că ar fi fost un an foarte bun pentru mine", a declarat Edi Iordănescu la DigiSport.